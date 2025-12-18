Фінансові новини
Укрнафті обрали нового керівника
08:57 18.12.2025 |
Наглядова рада АТ "Укрнафта" обрала Богдана Кукуру новим головою правління компанії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група Нафтогаз.
"АТ «Укрнафта», що є частиною Групи Нафтогаз, отримала нового керівника - за результатами відкритого конкурентного відбору головою правління компанії обрано Богдана Кукура. Рішення про його призначення ухвалила Наглядова рада Укрнафти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що конкурс на посаду тривав із серпня та проходив відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління ОЕСР.
"Бажаю новому керівнику успіхів на посаді. Його багаторічний управлінський досвід і професійні якості мають допомогти Укрнафті зберегти курс на реформи та трансформацію, розпочаті у 2022 році", - прокоментував очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький.
Раніше Кукура обіймав посаду директора з виробництва, головного інженера Укрнафти. Працював також в АТ "Укргазвидобування", компанії Regal Petroleum; має досвід в управлінні проєктами з проєктування та розробки нафтових і газових родовищ.
