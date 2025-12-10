Фінансові новини
10.12.25
- 18:47
- RSS
- мапа сайту
Світовий банк вперше інвестує у дві українські страхові компані
13:05 10.12.2025 |
Підрозділ Групи Світового банку IFC 10 грудня оголосив про інвестування в акціонерний капітал двох страхових компаній в Україні - "Княжа" та USG.
Про це повідомили в IFC.
"Щоб підтримати ці зусилля, IFC підписується на 20 відсотків акцій у "Княжій" та USG. Ця інвестиція в акціонерний капітал допоможе компаніям адаптуватися до сучасних умов і наочно продемонструє іншим інвесторам здатність сектора долати труднощі і орієнтуватися в довгострокових перспективах", - йдеться в повідомленні.
IFC доповнить свої інвестиції консультативною підтримкою, щоб допомогти компаніям розширити свої пропозиції та розробити довгострокові цифрові стратегії.
Завдяки цим зусиллям компанії зможуть диверсифікувати страхові продукти поза страхування автомобільного транспорту, щоб краще захистити інші критичні сектори, такі як логістика та сільське господарство, нерухомість, охорона здоров'я, а також задовольнити потреби ширшої клієнтської бази, в тому числі малого бізнесу, а також вразливих груп, таких як внутрішньо переміщені особи.
"Княжа" та USG входять до Vienna Insurance Group, провідної страхової групи в Центральній та Східній Європі та чинного партнера IFC.
"Ці інвестиції доповнюють проєкт Світового банку "Фінансування заради зростання", який допомагає Національному банку України оновити законодавство про страхування відповідно до стандартів ЄС та вдосконалити систему страхування від ризиків, пов'язаних з війною", - підкреслили в IFC.
IFC, підрозділ Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, діяльність якого сфокусована на приватному секторі ринків, що формуються.
