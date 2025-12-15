Фінансові новини
ФДМ знову спробує продати Сумихімпром. На попередній аукціон ніхто не прийшов
10:24 15.12.2025
Фонд держмайна України знову виставив на продаж АТ "Сумихімпром". Про це повідомила пресслужба ФДМ.
Пропозиції приймають до 20.00 12 січня, аукціон відбудеться у системі Prozorro.Продажі. Стартова ціна державного пакета акцій розміром 99,9952 % статутного капіталу - 1,088 млрд грн.
Частину нерухомого майна об'єкта площею 6 243,9 м² передано в оренду відповідно до 18 договорів.
15 жовтня Кабмін затвердив стартову ціну й умови продажу підприємства. Новий власник муситиме зберегти основні види діяльності та здійснити інвестиції у формі капітальних вкладень у технічне переоснащення й модернізацію виробництва не менше ніж на 150 млн грн.
Також упродовж шести місяців покупець зобов'язаний буде погасити борги з зарплати й перед бюджетом, погасити прострочену кредиторську заборгованість товариства, за винятком боргів перед особами, щодо яких застосовані санкції.
Серед інших умов - дотримання соціальних гарантій працівникам згідно з трудовим законодавством і заборона на звільнення працівників з ініціативи нового власника протягом шести місяців.
