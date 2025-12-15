ФДМ знову спробує продати Сумихімпром. На попередній аукціон ніхто не прийшов

Фонд держмайна України знову виставив на продаж АТ "Сумихімпром". Про це повідомила пресслужба ФДМ.

Пропозиції приймають до 20.00 12 січня, аукціон відбудеться у системі Prozorro.Продажі. Стартова ціна державного пакета акцій розміром 99,9952 % статутного капіталу - 1,088 млрд грн.

Частину нерухомого майна об'єкта площею 6 243,9 м² передано в оренду відповідно до 18 договорів.

15 жовтня Кабмін затвердив стартову ціну й умови продажу підприємства. Новий власник муситиме зберегти основні види діяльності та здійснити інвестиції у формі капітальних вкладень у технічне переоснащення й модернізацію виробництва не менше ніж на 150 млн грн.

Також упродовж шести місяців покупець зобов'язаний буде погасити борги з зарплати й перед бюджетом, погасити прострочену кредиторську заборгованість товариства, за винятком боргів перед особами, щодо яких застосовані санкції.

Серед інших умов - дотримання соціальних гарантій працівникам згідно з трудовим законодавством і заборона на звільнення працівників з ініціативи нового власника протягом шести місяців.