BlackRock долучилась до перемовин про відновлення України

Представники України і США провели першу зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо економічного відновлення. Зокрема, в них взяли участь Володимир Зеленський і гендиректор інвесткомпанії BlackRock.

Генеральний директор однієї із найбільших у світі інвестиційних компаній BlackRock Ларрі Фінк у середу, 10 грудня, долучився до перемовин між Україною і США щодо планів відбудови та економічного відновлення України, що є складовою пакета документів мирного плану.

Про участь Фінка у цих перемовинах повідомив президент України Володимир Зеленський. З американського боку в них також взяли участь міністр фінансів Скотт Бессент й Джаред Кушнер - американський бізнесмен та зять президента США Дональда Трампа.

Україну на переговорах представляв сам Зеленський, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, низка членів уряду, начальник генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов тощо.

Як зазначили в Офісі президента, фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України.

"Команди детально обговорили ключові питання для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні", - йдеться в повідомленні ОП.

Під час розмови були узгоджені наступні контакти між командами. Зеленський запевнив партнерів, що "з українського боку затримок не буде".

Також він зазначив, що "Європа теж з нами буде у відбудові". "Важливий спільний принцип - щоб відбудова була якісною, а економічне зростання після цієї війни відчутним, має бути реальна безпека в основі. Коли є безпека, все інше є також", - сказав президент у вечірньому зверненні.


BlackRock припиняла пошук інвесторів для України після обрання Трампа

Американська інвесткомпанія BlackRock, яка, за оцінками Reuters, має в управлінні активи на загальну суму 12,5 трильйона доларів, раніше вже була залучена до пошуку інвесторів для відновлення України.

Втім, за інформацією Bloomberg, компанія припинила пошук інвесторів для підтримки фонду відновлення України на початку 2025 року, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

За даними джерел, це сталося через відсутність інтересу на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2812
  0,0974
 0,23
EUR
 1
 49,2153
  0,1218
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0445  0,16 0,37 42,6100  0,15 0,36
EUR 49,1028  0,25 0,52 49,7645  0,29 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3250  0,07 0,18 42,3550  0,08 0,18
EUR 49,5150  0,14 0,28 49,5300  0,14 0,28

