ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ

Європейський Союз почав антимонопольне розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для штучного інтелекту, пише CNBC.

Європейська комісія перевіряє, чи не порушила компанія правила конкуренції, використовуючи матеріали вебвидань та відео на YouTube для розвитку власних ШІ-систем.

За словами комісара ЄС з питань конкуренції Терези Рібери, штучний інтелект приносить значні інновації та користь для бізнесу і громадян, але прогрес не має відбуватися коштом фундаментальних принципів суспільства.

Розслідування зосереджене на можливому нав'язуванні Google несправедливих умов для видавців і творців контенту та на створенні нерівних умов для розробників конкурентних ШІ-моделей. Google наразі не коментувала ситуацію.

До речі, у вересні ЄС оштрафував Google на 3 мільярди євро за порушення антимонопольних правил шляхом спотворення конкуренції в індустрії рекламних технологій. Тоді глобальна керівниця з регуляторних питань Google Лі-Енн Малголланд заявила, що рішення ЄС "неправильне" і компанія його оскаржить.

Нагадаємо, також нещодавно Європейський Союз виписав X Ілона Маска штраф на суму €120 мільйонів через "оманливий дизайн" синіх галочок у соціальній мережі. Крім цього, ЄС розпочав розслідування проти Meta через обмеження ШІ у WhatsApp.

