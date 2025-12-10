Фінансові новини
10.12.25
- 02:48
- RSS
- мапа сайту
ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
14:06 09.12.2025 |
Європейський Союз почав антимонопольне розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для штучного інтелекту, пише CNBC.
Європейська комісія перевіряє, чи не порушила компанія правила конкуренції, використовуючи матеріали вебвидань та відео на YouTube для розвитку власних ШІ-систем.
За словами комісара ЄС з питань конкуренції Терези Рібери, штучний інтелект приносить значні інновації та користь для бізнесу і громадян, але прогрес не має відбуватися коштом фундаментальних принципів суспільства.
Розслідування зосереджене на можливому нав'язуванні Google несправедливих умов для видавців і творців контенту та на створенні нерівних умов для розробників конкурентних ШІ-моделей. Google наразі не коментувала ситуацію.
До речі, у вересні ЄС оштрафував Google на 3 мільярди євро за порушення антимонопольних правил шляхом спотворення конкуренції в індустрії рекламних технологій. Тоді глобальна керівниця з регуляторних питань Google Лі-Енн Малголланд заявила, що рішення ЄС "неправильне" і компанія його оскаржить.
Нагадаємо, також нещодавно Європейський Союз виписав X Ілона Маска штраф на суму €120 мільйонів через "оманливий дизайн" синіх галочок у соціальній мережі. Крім цього, ЄС розпочав розслідування проти Meta через обмеження ШІ у WhatsApp.
Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
Нідерланди виділяють додаткові 700 млн євро на підтримку України
ЗМІ: ЄС і G7 хочуть по-новому скоротити нафтові доходи Росії
Лідери Європи радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки з боку США – WSJ
