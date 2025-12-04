Авторизация

Суд відкрив провадження про банкрутство другого фармзаводу Жеваго

Господарський суд Києва 3 грудня відкрив провадження про банкрутство АТ "Київмедпрепарат", що входить до фармацевтичної корпорації "Артеріум" Костянтина Жеваго. Про це повідомляється на сайті Верховного суду.

Ініціатором банкрутства стало київське ТОВ "Скай-Девелопмент", яке 1 травня повідомило про придбання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб права вимоги за кредитами Галичфарму та Київмедпрепарату.

В ухвалі суду, текст якої є у LIGA.net, визнаються грошові вимоги Скай-Девелопмент до Київмедпрепарату у розмірі 110,1 млн грн.
Розпорядником майна Київмедпрепарату призначили арбітражного керівника Іллю Комлика.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,04 0,08 42,1950  0,05 0,11
EUR 49,2115  0,07 0,15 49,2415  0,09 0,18

