Суд відкрив провадження про банкрутство другого фармзаводу Жеваго
12:11 04.12.2025 |
Господарський суд Києва 3 грудня відкрив провадження про банкрутство АТ "Київмедпрепарат", що входить до фармацевтичної корпорації "Артеріум" Костянтина Жеваго. Про це повідомляється на сайті Верховного суду.
Ініціатором банкрутства стало київське ТОВ "Скай-Девелопмент", яке 1 травня повідомило про придбання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб права вимоги за кредитами Галичфарму та Київмедпрепарату.
В ухвалі суду, текст якої є у LIGA.net, визнаються грошові вимоги Скай-Девелопмент до Київмедпрепарату у розмірі 110,1 млн грн.
Розпорядником майна Київмедпрепарату призначили арбітражного керівника Іллю Комлика.
