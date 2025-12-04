Суд відкрив провадження про банкрутство другого фармзаводу Жеваго

Господарський суд Києва 3 грудня відкрив провадження про банкрутство АТ "Київмедпрепарат", що входить до фармацевтичної корпорації "Артеріум" Костянтина Жеваго. Про це повідомляється на сайті Верховного суду.

Ініціатором банкрутства стало київське ТОВ "Скай-Девелопмент", яке 1 травня повідомило про придбання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб права вимоги за кредитами Галичфарму та Київмедпрепарату.

В ухвалі суду, текст якої є у LIGA.net, визнаються грошові вимоги Скай-Девелопмент до Київмедпрепарату у розмірі 110,1 млн грн.

Розпорядником майна Київмедпрепарату призначили арбітражного керівника Іллю Комлика.



