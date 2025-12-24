Зеленський: Згоди щодо ЗАЕС досягти поки не вдалося, компроміс України - експлуатація 50 на 50 зі США

Президент Володимир Зеленський заявив, що американська сторона пропонує спільну експлуатацію Запорізької атомної електростанції - Україною, США та Росією, проте у цьому питанні досягнути згоди поки не вдалося.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

Коментуючи 12-й пункт проєкту базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни, у якому йде мова про експлуатацію ЗАЕС, Зеленський сказав: «Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами - Україна, США, РФ. Це - пропозиція Америки. Тут потрібно зрозуміти, що відбувається. «Рускі» вважають, що вони все одно зроблять так, що Запорізька атомна станція буде експлуатуватися ними. Вони її окупували і вони вважають, що ми не можемо, крім міжнародного права і якихось механізмів МАГАТЕ, щось зробити, щоб заборонити їм відновити роботу ЗАЕС».

Американська сторона, як вказує Президент, пропонує спільну експлуатацію цього підприємства Україною, США і РФ.

«На сьогодні виглядає це так. США пропонують "33% на 33% на 33%". І американці - як головний менеджер цього спільного підприємства. Зрозуміло, що для України це звучить дуже невдало і не зовсім реалістично. Як можна мати спільну комерцію з "рускімі" після усього?» - сказав глава держави.

Він відзначив, що українська компромісна пропозиція така: «Запорізька електростанція експлуатується спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна. 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% - США самостійно визначає свій розподіл».

За словами Президента, 50% виробленої енергії, за такого варіанта розвитку подій, буде виділено для України, а США самостійно визначатимуть розподіл своєї частини виробленої електроенергії.

Зеленський додав, що нині із відновленням ЗАЕС пов'язана низка проблем.

«Треба відновити дамбу, тому що без дамби, яка була знищена "рускімі", ЗАЕС все одно не може нормально працювати. Треба відновити саму станцію. І туди, і туди потрібні інвестиції. Треба демілітаризувати територію станції. Є місто Енергодар, яке зараз окуповане. Тобто багато питань, які треба вирішити, щоб станція могла працювати. Але якщо Америка зможе це вирішити, то такий актив може працювати 50 на 50 з Америкою, і ми про це з ними говоримо», - поінформував Зеленський.