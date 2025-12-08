Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк оштрафував банк "Південний" майже на 20 мільйонів

Національний банк України (НБУ) у листопаді 2025 року застосував заходи впливу до двох банків і двох небанківських фінустанов за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства.

Загальний розмір накладених штрафів становить 20,57 млн грн, повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, банк "Південний" отримав штраф у розмірі 17,5 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки у перевірці клієнтів, порушення під час посиленої перевірки високоризикових клієнтів та недотримання вимог щодо надання інформації на запити НБУ.

Додатково банк має сплатити 1 млн грн за порушення норм валютного нагляду. Також банк "Південний" отримав два письмові застереження. Джерело: https://censor.net/n3588981

Банк "Львів" оштрафовано на 200 тис. грн за несвоєчасне інформування про порогові фінансові операції та за подання недостовірних відповідей на запити Нацбанку.


Крім того, Нацбанк оштрафував ТОВ "ФК "ФІНАКО" на 1,28 млн грн, а ТОВ "ФК "АТЛАНА" - на 595 тис. грн.

Як повідомлялося, НБУ охарактеризував як небезпечну пропозицію податкового комітету Верховної Ради під керівництвом Данила Гетманцева щодо дворазового підвищення ставки податку на прибуток для банків. За словами регулятора, такий крок "підриває довіру до податкової системи" і може спричинити "серйозні наслідки не лише для банків". Джерело: https://censor.net/n3588981
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0567
  0,1271
 0,30
EUR
 1
 48,9961
  0,2303
 0,47

Курс обміну валют на 05.12.25, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8958  0,01 0,03 42,4442  0,01 0,02
EUR 48,8600  0,00 0,00 49,5377  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на 05.12.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,18 0,42 42,0200  0,17 0,41
EUR 48,9150  0,30 0,60 48,9500  0,29 0,59

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес