Національний банк України (НБУ) у листопаді 2025 року застосував заходи впливу до двох банків і двох небанківських фінустанов за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства.

Загальний розмір накладених штрафів становить 20,57 млн грн, повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, банк "Південний" отримав штраф у розмірі 17,5 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки у перевірці клієнтів, порушення під час посиленої перевірки високоризикових клієнтів та недотримання вимог щодо надання інформації на запити НБУ.

Додатково банк має сплатити 1 млн грн за порушення норм валютного нагляду. Також банк "Південний" отримав два письмові застереження.

Банк "Львів" оштрафовано на 200 тис. грн за несвоєчасне інформування про порогові фінансові операції та за подання недостовірних відповідей на запити Нацбанку.



Крім того, Нацбанк оштрафував ТОВ "ФК "ФІНАКО" на 1,28 млн грн, а ТОВ "ФК "АТЛАНА" - на 595 тис. грн.

