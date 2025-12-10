Авторизация

Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій

15:04 09.12.2025

Новини IT

Китайські виробники смартфонів активізували зусилля, щоб переманити користувачів Apple, поки компанія постала перед труднощами у запуску функцій штучного інтелекту в Китаї. Як пише FT, п'ять провідних брендів країни, Honor, OPPO, vivo, Xiaomi та Huawei, просувають сервіси й застосунки, які значно спрощують перехід з iPhone або дозволяють одночасно використовувати китайські смартфони разом із пристроями Apple.

Причиною хвилі активності стало те, що регулятор Китаю відклав схвалення для ШІ-функцій Apple через напружені стосунки між США та КНР. Аналітики зазначають, що китайські виробники рухаються швидше у впровадженні ШІ й намагаються використати паузу Apple, щоб збільшити свою частку ринку.

Ринок смартфонів у Китаї надзвичайно конкурентний, і жодна компанія не має понад 20%. Apple, яка ще донедавна була лідером, поступилася vivo. Китайські бренди традиційно мали складнощі з переманюванням користувачів iPhone через зручну екосистему Apple, однак тепер вважають, що їхні інновації, від складаних моделей до ШІ-функцій, стали достатньо привабливими.

Honor оновила застосунки Device Clone та Honor Connect, які дозволяють легко переносити дані з iPhone та обмінюватися файлами з пристроями Apple. За даними компанії, понад третина покупців нового флагмана Magic V5 перейшла саме з iPhone. OPPO у своїй новій ОС додала можливість відповідати на дзвінки й повідомлення з Apple-пристроїв прямо на своїх смартфонах. Xiaomi також заявляє, що активно "вітає користувачів Apple", розширюючи підтримку спільних функцій.

Попри зусилля конкурентів, Apple зберігає сильні позиції. Продажі компанії в Китаї після виходу iPhone 17 навіть зросли на 22%, що свідчить: брак ШІ-функцій не відлякав покупців так сильно, як очікували конкуренти.

Аналітики вважають, що нові інструменти китайських брендів поки не становлять загрози для преміумпозицій Apple на глобальному ринку. Але в умовах повільного зростання світового ринку смартфонів вони можуть поступово підважити домінування екосистеми Apple.
За матеріалами: mezha.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,1138
 0,27
EUR
 1
 49,0935
  0,0693
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8546  0,10 0,24 42,4277  0,10 0,23
EUR 48,8819  0,14 0,28 49,4569  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2150  0,09 0,20 42,2450  0,09 0,20
EUR 49,1465  0,06 0,12 49,1645  0,06 0,12

