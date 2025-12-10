Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій

Китайські виробники смартфонів активізували зусилля, щоб переманити користувачів Apple, поки компанія постала перед труднощами у запуску функцій штучного інтелекту в Китаї. Як пише FT, п'ять провідних брендів країни, Honor, OPPO, vivo, Xiaomi та Huawei, просувають сервіси й застосунки, які значно спрощують перехід з iPhone або дозволяють одночасно використовувати китайські смартфони разом із пристроями Apple.

Причиною хвилі активності стало те, що регулятор Китаю відклав схвалення для ШІ-функцій Apple через напружені стосунки між США та КНР. Аналітики зазначають, що китайські виробники рухаються швидше у впровадженні ШІ й намагаються використати паузу Apple, щоб збільшити свою частку ринку.

Ринок смартфонів у Китаї надзвичайно конкурентний, і жодна компанія не має понад 20%. Apple, яка ще донедавна була лідером, поступилася vivo. Китайські бренди традиційно мали складнощі з переманюванням користувачів iPhone через зручну екосистему Apple, однак тепер вважають, що їхні інновації, від складаних моделей до ШІ-функцій, стали достатньо привабливими.

Honor оновила застосунки Device Clone та Honor Connect, які дозволяють легко переносити дані з iPhone та обмінюватися файлами з пристроями Apple. За даними компанії, понад третина покупців нового флагмана Magic V5 перейшла саме з iPhone. OPPO у своїй новій ОС додала можливість відповідати на дзвінки й повідомлення з Apple-пристроїв прямо на своїх смартфонах. Xiaomi також заявляє, що активно "вітає користувачів Apple", розширюючи підтримку спільних функцій.

Попри зусилля конкурентів, Apple зберігає сильні позиції. Продажі компанії в Китаї після виходу iPhone 17 навіть зросли на 22%, що свідчить: брак ШІ-функцій не відлякав покупців так сильно, як очікували конкуренти.

Аналітики вважають, що нові інструменти китайських брендів поки не становлять загрози для преміумпозицій Apple на глобальному ринку. Але в умовах повільного зростання світового ринку смартфонів вони можуть поступово підважити домінування екосистеми Apple.

