Європейський Союз продовжує наполягати на необхідності повної відповідальності Росії за злочини проти України і, зокрема, на якнайшвидшому завершенні створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (т.зв. "трибуналу для Путіна").

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі 9 грудня.

Євросоюз хоче якнайшвидше завершити створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, який стосується наказу володаря Кремля Владіміра Путіна напасти на Україну.

"Перш за все, позиція Європейського Союзу і надалі полягатиме в тому, що має бути повна відповідальність за злочини Росії в Україні. Це наша позиція, і вона залишиться нашою позицією", - розповів "Європейській правді" Макграт.

Він назвав встановлення "життєво важливим", щоб "права тих, хто є жертвами злочину агресії, скоєного Росією, були відновлені, і щоб вони отримали справедливість".

"Саме тому ми будемо якнайшвидше просуватися з нашими міжнародними партнерами до офіційного заснування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - повідомив єврокомісар.

Він додав, що "наступний тиждень стане дуже важливою віхою" у цьому процесі: Євросоюз планує приєднатися до створення "трибуналу для Путіна".

"Єврокомісія готує пропозицію щодо підписання розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з метою стати одним із його членів-засновників. Сьогодні я закликав держави-члени вчинити так само", - наголосив Майкл Макграт.

Він також нагадав, що Єврокомісія вже пообіцяла надати 10 млн євро на підтримку швидкого створення Спеціального трибуналу.