Фінансові новини
- |
- 09.12.25
- |
- 21:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами
17:22 09.12.2025 |
Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера заявила, що Європейський Союз не піддасться тиску з боку США щодо контролю над компаніями Кремнієвої долини.
Про це вона сказала під час спілкування із журналістами у вівторок, 9 грудня, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".
Заява Рібери пролунала на тлі того, як американський президент Дональд Трамп розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати соціальну мережу Ілона Маска X на 120 млн євро.
"Ми не збираємося миритися з будь-яким тиском щодо виконання наших функцій. Навпаки, ми будемо відстоювати те, що вважаємо своїм обов'язком", - заявила віцепрезидентка Єврокомісії.
Вона наголосила, що не схвалює критику США щодо жорстких заходів ЄС проти великих технологічних компаній і що це не є "дружнім кроком", коли країни намагаються втручатися у справи інших країн.
Нагадаємо, регуляторні органи Євросоюзу минулого тижня оштрафували Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.
Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.
Після цього Маск закликав ліквідувати Євросоюз. Реагуючи на цей допис, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив Маску полетіти на Марс.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
|Нідерланди виділяють додаткові 700 млн євро на підтримку України
|ЗМІ: ЄС і G7 хочуть по-новому скоротити нафтові доходи Росії
|Лідери Європи радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки з боку США – WSJ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Євросоюз доєднається до створення Комісії з розгляду претензій України до Росії
|У Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами
|ЄС погодив новий солідарний механізм щодо мігрантів за принципом "плати або приймай"
|Знижки на російську нафту для Китаю рекордно зросли через санкції, – Reuters
|"Велика сімка" готова розглянути використання всіх заморожених російських коштів
|Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
Бізнес
|Google Doppl запускає шопінг-стрічку для примірки одягу з відео, повністю згенерованими ШІ
|На ринку більше не вважають OpenAI лідером у сфері ШІ – Bloomberg
|Netflix придбав Warner Bros. за $72 млрд
|Apple і Samsung безроздільно лідирують на світовому ринку смартфонів: аналітики назвали десять найбільш популярних моделей третього кварталу 2025 року
|Ринок нових вантажівок в Україні скоротився на 6%
|Глава Nvidia передбачив появу ядерних мініреакторів через зростання ШІ-галузі
|Дефіцит оперативної пам'яті погіршиться: Micron Technology оголосила про вихід з ринку споживчої продукції