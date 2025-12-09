У Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами

Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера заявила, що Європейський Союз не піддасться тиску з боку США щодо контролю над компаніями Кремнієвої долини.

Про це вона сказала під час спілкування із журналістами у вівторок, 9 грудня, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Заява Рібери пролунала на тлі того, як американський президент Дональд Трамп розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати соціальну мережу Ілона Маска X на 120 млн євро.

"Ми не збираємося миритися з будь-яким тиском щодо виконання наших функцій. Навпаки, ми будемо відстоювати те, що вважаємо своїм обов'язком", - заявила віцепрезидентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що не схвалює критику США щодо жорстких заходів ЄС проти великих технологічних компаній і що це не є "дружнім кроком", коли країни намагаються втручатися у справи інших країн.

Нагадаємо, регуляторні органи Євросоюзу минулого тижня оштрафували Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Після цього Маск закликав ліквідувати Євросоюз. Реагуючи на цей допис, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив Маску полетіти на Марс.