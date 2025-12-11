Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС погодив механізм відмови від російського газу

Постпреди країн-членів Євросоюзу дали згоду на поетапну відмову від імпорту газу з РФ до кінця 2027 року. Для набрання чинності закону його ще має схвалити Європарламент.

Європейський Союз погодив на рівні постійних представників остаточний компромісний текст регламенту про повну відмову від російського газу до кінця 2027 року в рамках плану REPowerEU. Про це в середу, 10 грудня, повідомило представництво Данії, яка головує до кінця грудня в Раді ЄС.

За словами її представника, 25 з 27 країн ЄС схвалили текст закону, в тому числі терміни повної відмови країн від зрідженого природного газу (ЗПГ) та трубопровідного газу з Росії, заходи покарання за недотримання термінів, а також розділ щодо повної відмови від російської нафти.

На відміну від санкцій, які стосуються зовнішньої політики ЄС, торговельні заходи не повинні затверджуватись всіма країнами одноголосно. Угорщина та Словаччина не підтримують наміру ЄС повністю відмовитись від російського газу, оскільки їхні економіки все ще залежать від вигідних газових контрактів на закупівлю трубопровідного газу в РФ.
Постійне ембарго на російський газ і контроль за його дотриманням

Як стверджують представники Данії, на відміну від санкцій проти РФ, які можуть бути зняті за певних умов, ухвалений закон означає постійне ембарго на російський газ і включає сильні механізми контролю за його дотриманням.

Угода про відмову від російського газу буде опублікована протягом дня 10 грудня. Тепер за неї має проголосувати Європарламент, а згодом її формально затвердить Рада ЄС.
Імпорт російського газу до ЄС після вторгнення

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС погодилися з необхідністю якнайшвидше відмовитися від імпорту російського газу, проте на практиці цього не вдавалося зробити.

Станом на жовтень 2025 року на частку російського газу припадало 12 відсотків імпорту газу в ЄС.

На початок війни російські постачання газу становили близько 45 відсотків всього газового імпорту ЄС.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2812
  0,0974
 0,23
EUR
 1
 49,2153
  0,1218
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0445  0,16 0,37 42,6100  0,15 0,36
EUR 49,1028  0,25 0,52 49,7645  0,29 0,59

Міжбанківський ринок на вчора, 16:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4000  0,18 0,44 42,4300  0,19 0,44
EUR 49,3745  0,23 0,46 49,3925  0,23 0,46

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес