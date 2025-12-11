ЄС погодив механізм відмови від російського газу

Постпреди країн-членів Євросоюзу дали згоду на поетапну відмову від імпорту газу з РФ до кінця 2027 року. Для набрання чинності закону його ще має схвалити Європарламент.

Європейський Союз погодив на рівні постійних представників остаточний компромісний текст регламенту про повну відмову від російського газу до кінця 2027 року в рамках плану REPowerEU. Про це в середу, 10 грудня, повідомило представництво Данії, яка головує до кінця грудня в Раді ЄС.

За словами її представника, 25 з 27 країн ЄС схвалили текст закону, в тому числі терміни повної відмови країн від зрідженого природного газу (ЗПГ) та трубопровідного газу з Росії, заходи покарання за недотримання термінів, а також розділ щодо повної відмови від російської нафти.

На відміну від санкцій, які стосуються зовнішньої політики ЄС, торговельні заходи не повинні затверджуватись всіма країнами одноголосно. Угорщина та Словаччина не підтримують наміру ЄС повністю відмовитись від російського газу, оскільки їхні економіки все ще залежать від вигідних газових контрактів на закупівлю трубопровідного газу в РФ.

Постійне ембарго на російський газ і контроль за його дотриманням

Як стверджують представники Данії, на відміну від санкцій проти РФ, які можуть бути зняті за певних умов, ухвалений закон означає постійне ембарго на російський газ і включає сильні механізми контролю за його дотриманням.

Угода про відмову від російського газу буде опублікована протягом дня 10 грудня. Тепер за неї має проголосувати Європарламент, а згодом її формально затвердить Рада ЄС.

Імпорт російського газу до ЄС після вторгнення

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС погодилися з необхідністю якнайшвидше відмовитися від імпорту російського газу, проте на практиці цього не вдавалося зробити.

Станом на жовтень 2025 року на частку російського газу припадало 12 відсотків імпорту газу в ЄС.

На початок війни російські постачання газу становили близько 45 відсотків всього газового імпорту ЄС.

