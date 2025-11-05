Фінансові новини
05.11.25
13:41
Unex Bank залучив 327 млн грн інвестицій у капітал
10:18 05.11.2025 |
Чеські власники цьогоріч більш ніж удвічі збільшили капітал АТ "ЮНЕКС БАНК". Завдяки додатковим внескам акціонерів у сумі 327 млн грн восени загальні інвестиції у Unex Bank сягнули 739 млн грн. АТ "ЮНЕКС БАНК" став одним з небагатьох, що збільшив статутний капітал під час повномасштабної війни в Україні саме за рахунок додаткових внесків акціонерів.
Додаткова капіталізація посилить фінансові можливості установи та пришвидшить подальше зростання кредитування, неторгових операцій, інвестицій у нові проєкти та сервіси, що є пріоритетом АТ "ЮНЕКС БАНК".
Слід зазначити, що капіталізація банку відбувалася декількома ітераціями. На початку 2025 року капітал Unex Bank збільшився на 120 млн грн, з яких 20 млн грн були залучені ще у 2023 році внаслідок дострокового переведення субординованого боргу у капітал банку. У другій половині 2025 року, після отримання дозволів Національного Банку України, АТ "ЮНЕКС БАНК" додатково залучив 327 млн грн, що пройшло у два етапи:
1. У вересні 2025 року капітал першого рівня збільшився на 80 млн грн за рахунок збільшення статутного капіталу банку.
2. У жовтні 2025 року капітал другого рівня збільшився на 247 млн грн за рахунок коштів субординованого боргу з подальшими плановим переведенням коштів у статутний капітал банку.
