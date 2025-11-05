Авторизация

Unex Bank залучив 327 млн грн інвестицій у капітал

 

Чеські власники цьогоріч більш ніж удвічі збільшили капітал АТ "ЮНЕКС БАНК". Завдяки додатковим внескам акціонерів у сумі 327 млн грн восени загальні інвестиції у Unex Bank сягнули 739 млн грн. АТ "ЮНЕКС БАНК" став одним з небагатьох, що збільшив статутний капітал під час повномасштабної війни в Україні саме за рахунок додаткових внесків акціонерів.

Додаткова капіталізація посилить фінансові можливості установи та пришвидшить подальше зростання кредитування, неторгових операцій, інвестицій у нові проєкти та сервіси, що є пріоритетом АТ "ЮНЕКС БАНК".

Слід зазначити, що капіталізація банку відбувалася декількома ітераціями. На початку 2025 року капітал Unex Bank збільшився на 120 млн грн, з яких 20 млн грн були залучені ще у 2023 році внаслідок дострокового переведення субординованого боргу у капітал банку. У другій половині 2025 року, після отримання дозволів Національного Банку України, АТ "ЮНЕКС БАНК" додатково залучив 327 млн грн, що пройшло у два етапи:

1. У вересні 2025 року капітал першого рівня збільшився на 80 млн грн за рахунок збільшення статутного капіталу банку.

2. У жовтні 2025 року капітал другого рівня збільшився на 247 млн грн за рахунок коштів субординованого боргу з подальшими плановим переведенням коштів у статутний капітал банку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0725
  0,0316
 0,08
EUR
 1
 48,3329
  0,0940
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

