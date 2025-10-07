Україна може без Болгарії добудувати атомні блоки ХАЕС – Міненерго

Україна може побудувати третій і четвертий енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, не купуючи ядерні реактори у Болгарії.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

"Ми розглядаємо різні варіанти. Не хотілося б зупинятися тільки на болгарських реакторах. Якщо там не виходить, треба розглядати інші варіанти. Зараз ми їх напрацьовуємо з партнерами", - сказала Гринчук на пресконференції.

За її словами, Україна має як технології для будівництва, так і власних спеціалістів. А ядерні реактори можна купити не лише в Болгарії.