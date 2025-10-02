Міненерго узгодило з НР «Укренерго» пріоритети діяльності й вітає її рішення продовжити роботу Зайченка як керівника

Міністерство енергетики України повідомило про те, що домовилося з наглядовою радою "Укренерго" про пріоритети діяльності компанії та привітало її рішення продовжити роботу Віталія Зайченка на посаді голови правління.

"Міністерство енергетики України як акціонер НЕК "Укренерго" та наглядова рада "Укренерго" узгодили подальші пріоритети роботи компанії для гарантування стабільності української електроенергетичної системи у воєнний час", - йдеться в повідомленні міністерства в четвер.

Зазначається, що сторони наголосили на важливості посилення захисту об'єднаної енергосистеми України напередодні опалювального сезону і домовилися тісно співпрацювати, проводячи регулярні зустрічі для обговорення поточних та нагальних питань, поміж яких - захист обʼєктів критичної інфраструктури, стабільна роботи енергосистеми, покращення фінансового стану компанії.

"Міненерго вітає рішення наглядової ради щодо продовження роботи Віталія Зайченка як голови правління компанії НЕК "Укренерго". Також вітає виконання наглядовою радою рішення Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку і врахування позиції регулятора (НКРЕКП) та суду", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наглядова рада "Укренерго" відмінила своє рішення про звільнення Зайченка та правління НЕК, прийняте 26 вересня.

Голова наглядової ради Єппе Кофод у мережі Linkedin зранку 2 жовтня повідомив, що покидає Україну після кількох напружених днів роботи. "Після кількох напружених днів у Києві я залишаю Україну. Це була дуже складна робота голови наглядової ради НЕК "Укренерго", з надзвичайно складними питаннями на порядку денному. Детальніше про це пізніше", - написав він.

Як пояснювала НР, рішення від 26 вересня про звільнення Зайченка було прийняте на тлі корпоративного конфлікту та втрати ним довіри НР. Також НР посилалася на відповідний припис НКЦПФР. Тоді тимчасово виконуючим обов'язки керівника рада призначила члена правління Олексія Брехта.

27 вересня НР заявила про нові перешкоди у її роботі з боку акціонера компанії Міненерго, маючи на увазі розпорядження міністра проводити засідання винятково в офісі компанії в Києві, а також погоджувати з ним будь-які пресрелізи чи інші матеріали, які мають бути опубліковані на офіційному сайті компанії.

Через рішення про проведення засідань НР офлайн у Києві (оскільки четверо незалежних членів живуть за кордоном) вона не змогла провести заплановане термінове засідання вранці 27 вересня 2025 року, щоб сформувати нове правління компанії після звільнення попереднього.

Господарський суд м.Києва заборонив НЕК "Укренерго", а також будь-якій іншій особі та всім без винятку реєстраторам та виконавчим органам, здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради від 26 вересня про звільнення правління компанії. Таке рішення прийняте 29 вересня на підставі заяви Міністерства енергетики.

"Раптові кадрові рішення щодо голови та членів правління НЕК "Укренерго" виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення. Такий розвиток подій поставить під загрозу довіру міжнародних партнерів та наражає на небезпеку імпорт електроенергії напередодні опалювального сезону", - наголосила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у своїй заяві, розміщеній на сайті зранку 29 вересня.

Крім Зайченка і Брехта до правління компанії, формування якого завершилося нещодавно, входять Олег Павленко, Олег Скрипник та Іван Юрик.

Наглядова рада після відкликання Міненерго Юрія Бойка складається із шести осіб, четверо з яких незалежні. Це Єппе Кофод (голова), Ян Монтелл, Луїджі де Францискі, Патрік Грейхен. Представниками держави є Анатолій Гулей та Олексій Нікітін.