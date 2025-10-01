Авторизация

«Нафтогаз» на 95-97% виконав план із закачки газу на початок ОЗП - глава компанії

 

Група "Нафтогаз" на 95-97% виконала затверджений урядом план закачки газу в ПСГ на початок опалювального сезону, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"В рамках плану, затвердженого Кабінетом міністрів до початку ОЗП, бо є ще й інші завдання, ми виконали його на 95-97%", - сказав Корецький журналістам після підписання кредитної угоди з Європейським інвестиційним банком на EUR300 млн для закупівлі газу, що відбулося в Києві у середу, передає кореспондент "Енергореформи" з місця події

"До ОЗП є ще трошки часу, все рухається за планом. Маю стриманий оптимізм, що ми виконаємо задачу уряду з накопичення в ПСГ достатніх обсягів газу для проходження опалювального сезону", - зазначив він.

Як повідомлялось з посиланням на міністерку енергетики Світлану Гринчук, Україна на початок ОЗП має накопичити у сховищах 13,2 млрд куб. м газу, 4,6 млрд куб. м з яких це імпорт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

