«Енергоатом» відсудив в «Укренерго» 215 мільйонів





Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" має виплатити АТ НАЕК "Енергоатом" 215 млн грн за рішенням суду.

Про це свідчить рішення Господарського суду Києва від 15 серпня.

З цієї суми основна заборгованість 144,76 млн грн, 3 % річних - 14,03 млн грн інфляційні втрати 55,69 млн грн, витрати по сплаті судового збору в сумі - 847,8 тис грн.

Як уточнило видання Еxpro, спершу "Енергоатом" вимагав стягнути з "Укренерго" понад 400 млн грн боргу за договором про участь у балансуючому ринку. Після часткових розрахунків і уточнень позовні вимоги були зменшені.

Суд встановив, що у 2023-2024 роках "Енергоатом" постачав "Укренерго" балансуючу електроенергію, проте останнє не розрахувалося в повному обсязі.

Частину боргу (понад 30,9 млн грн) "Укренерго" сплатило уже в ході процесу, що стало підставою для закриття провадження у цій частині. Водночас суд підтвердив наявність простроченого зобов'язання на 144,7 млн грн.

В межах справи "Укренерго" звернулось із клопотанням про відстрочення виконання рішення, мотивуючи це складним фінансовим становищем підприємства та критичною роллю в роботі енергосистеми під час воєнного стану.

Клопотання було задоволено частково, виконання рішення Господарського суду міста Києва відстрочено на 6 місяців до 15.03.2026.

