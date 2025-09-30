Міненерго через суд заблокувало раптове звільнення голови правління Укренерго

Міністерство енергетики через суд заблокувало звільнення голови та членів правління Укренерго. Про це повідомляється в ухвалі Господарського суду Києва від 29 вересня, текст якої опублікував нардеп Ярослав Железняк.

Суд задовольнив заяву міністерства про забезпечення позову (сам позов подадуть пізніше), заборонивши "усім без виключення державним реєстраторам" здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради ПАТ "НЕК "Укренерго" від 26 вересня 2025 року.

Ухвала набрала законної сили й підлягає негайному виконанню, незалежно від її оскарження.

26 вересня наглядова рада Укренерго несподівано звільнила Зайченка та інших членів правління у зв'язку з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка нібито виявила процедурні порушення під час попередніх призначень, а також через втрату довіри до нього з боку наглядової ради у зв'язку з "певними подіями останніх тижнів".

Виконувачем обов'язків голови правління Укренерго повинен був стати Олексій Брехт.

Він уже очолював компанію з вересня 2024 року (коли зі скандалом звільнили попереднього голову правління Укренерго Володимира Кудрицького) до червня 2025 року.

23 червня стало відомо, що головний диспетчер Укренерго Віталій Зайченко переміг у конкурсі на посаду голови правління компанії.

Його конкурентами були Брехт та Іван Юрик, який займається в Укренерго питаннями євробондів, а у 2020-му і 2021 роках кілька місяців був в.о. голови правління Укрзалізниці.