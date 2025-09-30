Фінансові новини
Держпідприємство «Ліси України» перетворять в акціонерне товариство
14:04 30.09.2025 |
Голова Держлісагентства Віктор Смаль підписав наказ про перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство та створення комісії з перетворення й інвентаризації.
Це завершальний етап реформи лісової галузі, який відповідає Плану дій уряду на 2025 рік і зобов'язанням в рамках Ukraine Facility, повідомляє преслужба Мінекономіки.
За словами очільника міністерства Олексія Соболева наголосив, корпоратизація держпідприємства гармонізує управління з правилами ЄС і є зрозумілою для міжнародних інвесторів моделлю.
"Це умова для залучення інвестицій", - зазначив він.
Заступник міністра Єгор Перелигін пояснив, що формат АТ дасть більше гнучкості в реалізації інвестпроєктів.
"Акціонерне товариство може спрямовувати кошти від реалізації неліквідних активів у розвиток компанії", - сказав посадовець.
Голова Держлісагентства Віктор Смаль додав, що корпоратизація дозволить наростити інвестиції в інфраструктуру та технології.
"Йдеться про будівництво лісових доріг, механізовану заготівлю та автоматизацію виробничих процесів", - наголосив очільник агентства.
Поряд з цим, ключові умови перетворення залишаються незмінними для держави та ринку. Власником земель лісогосподарського призначення надалі буде держава, а АТ виступатиме лісокористувачем.
У Мінекономіки нагадали, що приватизація лісових ресурсів заборонена законом і ця норма зберігається. Формування статутного капіталу АТ відбудеться за рахунок майна підприємства, а 100% акцій "Лісів України" належатиме державі.
Очікується, що перехід у формат АТ підвищить ефективність управління, оновить матеріально-технічну базу і полегшить залучення довгострокового капіталу.
Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань виявило масштабні незаконні вирубки лісів на Прикарпатті. Внаслідок цього державі завдано збитків майже на 700 мільйонів гривень.
