НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держпідприємство «Ліси України» перетворять в акціонерне товариство

 

Голова Держлісагентства Віктор Смаль підписав наказ про перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство та створення комісії з перетворення й інвентаризації.

Це завершальний етап реформи лісової галузі, який відповідає Плану дій уряду на 2025 рік і зобов'язанням в рамках Ukraine Facility, повідомляє преслужба Мінекономіки.

За словами очільника міністерства Олексія Соболева наголосив, корпоратизація держпідприємства гармонізує управління з правилами ЄС і є зрозумілою для міжнародних інвесторів моделлю.

"Це умова для залучення інвестицій", - зазначив він.

Заступник міністра Єгор Перелигін пояснив, що формат АТ дасть більше гнучкості в реалізації інвестпроєктів.

"Акціонерне товариство може спрямовувати кошти від реалізації неліквідних активів у розвиток компанії", - сказав посадовець.

Голова Держлісагентства Віктор Смаль додав, що корпоратизація дозволить наростити інвестиції в інфраструктуру та технології.

"Йдеться про будівництво лісових доріг, механізовану заготівлю та автоматизацію виробничих процесів", - наголосив очільник агентства.

Поряд з цим, ключові умови перетворення залишаються незмінними для держави та ринку. Власником земель лісогосподарського призначення надалі буде держава, а АТ виступатиме лісокористувачем.

У Мінекономіки нагадали, що приватизація лісових ресурсів заборонена законом і ця норма зберігається. Формування статутного капіталу АТ відбудеться за рахунок майна підприємства, а 100% акцій "Лісів України" належатиме державі.

Очікується, що перехід у формат АТ підвищить ефективність управління, оновить матеріально-технічну базу і полегшить залучення довгострокового капіталу.

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань виявило масштабні незаконні вирубки лісів на Прикарпатті. Внаслідок цього державі завдано збитків майже на 700 мільйонів гривень.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

