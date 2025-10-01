Авторизация

Уряд змінив правила для «Укренерго», щоб компанія добудувала захист на підстанціях

 

Кабінет міністрів змінив правила публічних закупівель під час воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення, щоб "Укренерго" змогло завершити будівництво захисних споруд на підстанціях.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Відтепер "Укренерго" може змінювати істотні умови вже укладених договорів про закупівлю, якщо понад 75% їх вартості фінансується грантами, кредитами чи позиками міжнародних фінансових організацій.

"Цим рішенням ми відкриваємо можливість для НЕК Укренерго адаптовувати чинні договори до правил міжнародних організацій. Це ключова умова для залучення грантів і кредитів від Світового банку, ЄБРР та інших інституцій.

Завдяки цьому механізму Україна зможе завершити будівництво захисних споруд на підстанціях, оперативно відновлювати обладнання у випадку руйнування", - зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Раніше "Укренерго" застосовувало міжнародні правила закупівель у тих випадках, коли проєкт від початку фінансувався міжнародною організацією. Якщо ж договір укладали за українським законодавством, а вже згодом з'являлося співфінансування від Світового банку чи ЄБРР, застосувати міжнародні процедури до такого договору було неможливо.

Оскільки міжнародні фінансові організації вимагають, щоб усі закупівлі, які фінансуються за їхні кошти, здійснювалися за їхніми процедурами, виникла потреба у таких змінах.
За матеріалами: Економічна правда
 

