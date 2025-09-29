Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Виглядає як порушення». Регулятор перевірить раптове звільнення правління Укренерго

 

Національна комісія з регулювання енергетики перевірить законність звільнення голови та всіх членів правління НЕК "Укренерго". Компанія не повідомила регулятора про кадрові зміни у встановлений законом строк, що може поставити під загрозу її сертифікацію як оператора системи передачі, йдеться в заяві НКРЕКП.

26 вересня 2025 року наглядова рада Укренерго звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління, як й усіх інших членів правління, призначивши Олексія Брехта тимчасовим виконувачем обов'язки керівника.

Це створило "управлінський вакуум" і "поставило під сумнів здатність [компанії] забезпечувати ефективне керівництво системою передачі", заявила комісія.

НКРЕКП вказує, що Укренерго не повідомила комісію як регулятора про зміни у встановлені законом строки.

Крім того, вона вказує на положення євродирективи 2009/72/ЄС, яка надає право регулятору протягом трьох тижнів висловити заперечення "у разі, коли існуватимуть сумніви щодо обґрунтованості передчасного припинення [повноважень керівництва]".

"НЕК "Укренерго" була зобов'язана ухвалювати зміни в управлінському складі з відкладальною умовою та завчасно інформувати регулятора про їх підстави. Проте, ці вимоги законодавства України та норм ЄС виконані не були. Раптові кадрові рішення щодо голови та членів правління НЕК "Укренерго"виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення", - йдеться в заяві комісії.

Вона вважає, що раптове звільнення керівництва Укренерго може підірвати довіру міжнародних партнерів і створити загрози для імпорту електроенергії.

НКРЕКП заявляє, що найближчим часом розгляне питання дотримання Укренерго вимог законодавства та може вжити відповідних заходів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес