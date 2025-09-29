Фінансові новини
- |
- 29.09.25
- |
- 23:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Виглядає як порушення». Регулятор перевірить раптове звільнення правління Укренерго
11:59 29.09.2025 |
Національна комісія з регулювання енергетики перевірить законність звільнення голови та всіх членів правління НЕК "Укренерго". Компанія не повідомила регулятора про кадрові зміни у встановлений законом строк, що може поставити під загрозу її сертифікацію як оператора системи передачі, йдеться в заяві НКРЕКП.
26 вересня 2025 року наглядова рада Укренерго звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління, як й усіх інших членів правління, призначивши Олексія Брехта тимчасовим виконувачем обов'язки керівника.
Це створило "управлінський вакуум" і "поставило під сумнів здатність [компанії] забезпечувати ефективне керівництво системою передачі", заявила комісія.
НКРЕКП вказує, що Укренерго не повідомила комісію як регулятора про зміни у встановлені законом строки.
Крім того, вона вказує на положення євродирективи 2009/72/ЄС, яка надає право регулятору протягом трьох тижнів висловити заперечення "у разі, коли існуватимуть сумніви щодо обґрунтованості передчасного припинення [повноважень керівництва]".
"НЕК "Укренерго" була зобов'язана ухвалювати зміни в управлінському складі з відкладальною умовою та завчасно інформувати регулятора про їх підстави. Проте, ці вимоги законодавства України та норм ЄС виконані не були. Раптові кадрові рішення щодо голови та членів правління НЕК "Укренерго"виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення", - йдеться в заяві комісії.
Вона вважає, що раптове звільнення керівництва Укренерго може підірвати довіру міжнародних партнерів і створити загрози для імпорту електроенергії.
НКРЕКП заявляє, що найближчим часом розгляне питання дотримання Укренерго вимог законодавства та може вжити відповідних заходів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибори у Молдові: після обробки всіх протоколів партія Санду отримала 50,2% голосів виборців
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісарка Кос, відповідальна за розширення, прибула в Україну з триденним візитом
|Швеція анонсувала «зимовий» пакет підтримки для України на майже 100 млн євро
|Українські бійці вдарили ракетою «Нептун» по заводу у Брянській області РФ – ВМС ЗСУ
|Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Уряд змінив правила для «Укренерго», щоб компанія добудувала захист на підстанціях
|«Виглядає як порушення». Регулятор перевірить раптове звільнення правління Укренерго
|У Міністерстві енергетики відреагували на зміни у керівництві Укренерго
|Наглядова рада Укренерго пояснила причини звільнення голови правління
|В Україні запустили перший промисловий накопичувач енергії вітчизняної розробки
|Rozetka запустила кредитну картку: ліміт до 200 000 грн, пільговий період, знижки та спецпропозиції
|ОПЗ знову виставлено на приватизацію: Kernel серед потенційних учасників аукціону
Бізнес
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції