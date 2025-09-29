«Виглядає як порушення». Регулятор перевірить раптове звільнення правління Укренерго

Національна комісія з регулювання енергетики перевірить законність звільнення голови та всіх членів правління НЕК "Укренерго". Компанія не повідомила регулятора про кадрові зміни у встановлений законом строк, що може поставити під загрозу її сертифікацію як оператора системи передачі, йдеться в заяві НКРЕКП.

26 вересня 2025 року наглядова рада Укренерго звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління, як й усіх інших членів правління, призначивши Олексія Брехта тимчасовим виконувачем обов'язки керівника.

Це створило "управлінський вакуум" і "поставило під сумнів здатність [компанії] забезпечувати ефективне керівництво системою передачі", заявила комісія.

НКРЕКП вказує, що Укренерго не повідомила комісію як регулятора про зміни у встановлені законом строки.

Крім того, вона вказує на положення євродирективи 2009/72/ЄС, яка надає право регулятору протягом трьох тижнів висловити заперечення "у разі, коли існуватимуть сумніви щодо обґрунтованості передчасного припинення [повноважень керівництва]".

"НЕК "Укренерго" була зобов'язана ухвалювати зміни в управлінському складі з відкладальною умовою та завчасно інформувати регулятора про їх підстави. Проте, ці вимоги законодавства України та норм ЄС виконані не були. Раптові кадрові рішення щодо голови та членів правління НЕК "Укренерго"виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення", - йдеться в заяві комісії.

Вона вважає, що раптове звільнення керівництва Укренерго може підірвати довіру міжнародних партнерів і створити загрози для імпорту електроенергії.

НКРЕКП заявляє, що найближчим часом розгляне питання дотримання Укренерго вимог законодавства та може вжити відповідних заходів.