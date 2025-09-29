Фінансові новини
29.09.25
09:55
У Міністерстві енергетики відреагували на зміни у керівництві Укренерго
09:35 29.09.2025 |
У Міністерстві енергетики України заявили, що не отримували від наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо змін у керівництві компанії.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міненерго у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Станом на сьогодні міністерство не отримувало від наглядової ради Укренерго жодних офіційних документів щодо питань, які фігурують у ЗМІ стосовно змін у керівництві оператора системи передачі", - ідеться у повідомленні.
У відомстві підкреслили, що "міністерство неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління та поважає статус наглядової ради Укренерго як незалежного органу, який має діяти в рамках українського законодавства".
Також у міністерстві зазначили, що, як акціонер компанії, Міненерго діє виключно в межах закону та в інтересах забезпечення стабільності й енергетичної безпеки країни, що є найвищим пріоритетом у поточних умовах".
26 вересня низка ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що наглядова рада Укренерго звільнила голову правління компанії Віталія Зайченка.
Як повідомлялось, Віталія Зайченко обрали головою правління Укренерго у червні 2025 року. До цього був членом правління та головним диспетчером компанії.
