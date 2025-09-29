Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Міністерстві енергетики відреагували на зміни у керівництві Укренерго

 

У Міністерстві енергетики України заявили, що не отримували від наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо змін у керівництві компанії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міненерго у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні міністерство не отримувало від наглядової ради Укренерго жодних офіційних документів щодо питань, які фігурують у ЗМІ стосовно змін у керівництві оператора системи передачі", - ідеться у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що "міністерство неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління та поважає статус наглядової ради Укренерго як незалежного органу, який має діяти в рамках українського законодавства".

Також у міністерстві зазначили, що, як акціонер компанії, Міненерго діє виключно в межах закону та в інтересах забезпечення стабільності й енергетичної безпеки країни, що є найвищим пріоритетом у поточних умовах".

26 вересня низка ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що наглядова рада Укренерго звільнила голову правління компанії Віталія Зайченка.

Як повідомлялось, Віталія Зайченко обрали головою правління Укренерго у червні 2025 року. До цього був членом правління та головним диспетчером компанії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1444  0,04 0,10 41,6656  0,02 0,06
EUR 48,1850  0,03 0,07 48,9039  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на 26.09.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес