29.09.25
09:55
Наглядова рада Укренерго пояснила причини звільнення голови правління
09:29 29.09.2025 |
Наглядова рада Укренерго пояснила причини звільнення голови правління компанії Віталія Зайченка. Про це йдеться у заяві Наглядової ради, яку цитує Суспільне.
У рішенні зазначено, що підставою для відставки стали процедурні порушення під час призначення Зайченка, виявлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також втрата довіри до нього у зв'язку з "певними подіями останніх тижнів".
Олексій Брехт, якого призначили виконувачем обовʼязків голови правління, уже очолював компанію з вересня 2024 року до червня 2025 року.
Саме під його керівництвом Укренерго успішно пройшло складний зимовий період, забезпечивши стабільну роботу енергосистеми попри масовані атаки Росії.
Разом із Зайченком були звільнені й усі члени правління Укренерго. Їх планують призначити повторно. До складу керівництва увійде також Юрій Бойко, колишній багаторічний член Наглядової ради.
"Наглядова рада наголошує, що ці зміни є необхідними для посилення керівництва компанії напередодні опалювального сезону, захисту критичної інфраструктури та збереження незалежності й професійності Укренерго", - йдеться у заяві.
Наглядова рада також наголосила, що поточні зміни стали наслідком кількамісячного корпоративного конфлікту, який, як стверджується, поставив під загрозу роботу та фінансову стабільність Укренерго.
У заяві стверджується, що у травні 2025 року акціонер в односторонньому порядку вніс зміни до Статуту компанії, змінивши правила призначення керівників. Також було запропоновано новий Кодекс корпоративного управління, який, за словами ради, "містить низку суперечливих положень".
За словами Наглядової ради, ці зміни були ухвалені без консультацій і з порушенням умов міжнародних кредитних угод, та призвели до затримки реструктуризації боргу й наблизили компанію до технічного дефолту.
Ці ризики нібито вдалося пом'якшити лише завдяки запевненням Наглядової ради перед кредиторами про збереження незалежності компанії.
У червні, за версією ради, Зайченко загострив корпоративний конфлікт, оскільки запропонував склад правління, що суперечив вказівкам Наглядової ради (рада вимагала висування внутрішніх кандидатів).
Хоча рада затвердила внутрішню команду, рішення було оскаржене з процедурних підстав, а 16 вересня 2025 року Нацкомісія постановила, що призначення відбулося без необхідного рішення комітету, й зобов'язала усунути порушення.
