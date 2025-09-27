Фінансові новини
В Україні запустили перший промисловий накопичувач енергії вітчизняної розробки
23:37 26.09.2025 |
Група компаній Kness Сергія Шакалова і Євгена Дідіченка завершила будівництво та запуск восьми парків установок зберігання енергії (УЗЕ) загальною місткістю понад 100 МВт-год на півдні й в центрі України, повідомляється на її сайті. Один з об'єктів - повністю власна розробка Kness.
Усі нові об'єкти підключені до електромережі, сертифіковані оператором системи передавання, набули статусів учасників ринку електричної енергії та з 1 жовтня комплексно надаватимуть послуги з резерву підтримки частоти (РПЧ) й автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧс).
Група інвестувала в проєкт близько $40 мільйонів "із залученням свого, партнерського та банківського фінансування".
Основна частина проєктів установок зберігання енергії реалізована на базі технологічних рішень китайської компанії HiTHIUM - світового виробника обладнання зі зберігання енергії.
Однак один із проєктів потужністю понад 10 МВт збудований на УЗЕ власної розробки Kness.
"Ще чотири роки тому наша RnD-команда почала експериментувати з різними технологіями акумулювання енергії, активно працювала над архітектурою, конфігурацією УЗЕ та моделювала режими її роботи на ринку допоміжних послуг. Як результат - спроєктували, розробили та виготовили власне технологічне рішення зі зберігання енергії", - розказав про цей об'єкт Дідіченко, який є директором з розвитку бізнесу Kness.
Група також розробила власну систему управління енергією (EMS), яка дозволяє з одного інтерфейсу формувати торгові операції для об'єкта УЗЕ та автоматично їх виконувати відповідно до заданих параметрів.
