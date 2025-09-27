Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Rozetka запустила кредитну картку: ліміт до 200 000 грн, пільговий період, знижки та спецпропозиції

 

Онлайн-маркетплейс Rozetka оголосив про запуск власної кредитки у партнерстві Unex Bank і Mastercard. Картка Rozetka пропонує кредитний ліміт 200 000 грн та 62 дні пільг (0,0001%).

На офіційні й сторінці розетка сповіщає про ексклюзивні низькі ціни, можливість розстрочки до 24 місяців, бонуси за покупки та спецпропозиції.

"З карткою ви отримуєте ексклюзивно низькі ціни на товари Rozetka, які можуть поширюватися й на акційні товари. За будь-які розрахунки карткою ви отримуєте бонуси, які потім можна використати на оплату товарів з Rozetka. Картка Rozetka пропонує кредитний ліміт до 200 000 ₴, розстрочку до 24 місяців без переплат, пільговий період до 62 днів і зручний контроль витрат у застосунку", - йдеться в описі.

Щоб отримати картку, потрібно авторизуватися в обліковому записі Rozetka та заповнити анкету для оформлення (все відбувається цілком онлайн). Карка з'явиться у застосунку і одразу буде доступною для використання. Rozetka пропонує перелік товарів з ексклюзивною ціною для власників картки.

Більш детальні умови включають 4,334% в місяць, або ж 54,77% річних. Можливе оформлення фізичної картки за 200 грн (терміново - 400 грн, віртуальна надається безкоштовно). Картка передбачає платню за обслуговування рахунку, рух коштів на якому був відсутній пів року, зі штрафом за порушення. Як і у разі укладання будь-яких фінансових угод, рекомендуємо ретельно ознайомитися з умовами.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на вчора, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес