- 27.09.25
- 00:10
Rozetka запустила кредитну картку: ліміт до 200 000 грн, пільговий період, знижки та спецпропозиції
23:15 26.09.2025 |
Онлайн-маркетплейс Rozetka оголосив про запуск власної кредитки у партнерстві Unex Bank і Mastercard. Картка Rozetka пропонує кредитний ліміт 200 000 грн та 62 дні пільг (0,0001%).
На офіційні й сторінці розетка сповіщає про ексклюзивні низькі ціни, можливість розстрочки до 24 місяців, бонуси за покупки та спецпропозиції.
"З карткою ви отримуєте ексклюзивно низькі ціни на товари Rozetka, які можуть поширюватися й на акційні товари. За будь-які розрахунки карткою ви отримуєте бонуси, які потім можна використати на оплату товарів з Rozetka. Картка Rozetka пропонує кредитний ліміт до 200 000 ₴, розстрочку до 24 місяців без переплат, пільговий період до 62 днів і зручний контроль витрат у застосунку", - йдеться в описі.
Щоб отримати картку, потрібно авторизуватися в обліковому записі Rozetka та заповнити анкету для оформлення (все відбувається цілком онлайн). Карка з'явиться у застосунку і одразу буде доступною для використання. Rozetka пропонує перелік товарів з ексклюзивною ціною для власників картки.
Більш детальні умови включають 4,334% в місяць, або ж 54,77% річних. Можливе оформлення фізичної картки за 200 грн (терміново - 400 грн, віртуальна надається безкоштовно). Картка передбачає платню за обслуговування рахунку, рух коштів на якому був відсутній пів року, зі штрафом за порушення. Як і у разі укладання будь-яких фінансових угод, рекомендуємо ретельно ознайомитися з умовами.
