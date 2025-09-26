Фінансові новини
АМКУ дозволив UPG орендувати ще 17 станцій ANP і «Авіас»
23:35 25.09.2025 |
Антимонопольний комітет України надав дозвіл ПП «Укрпалетсистем» (UPG) на оренду ще 17 автозаправних станцій, що раніше працювали під брендами ANP й «Авіас».
Згідно з рішенням АМКУ, об'єктами оренди стали активи компанії «Екотрейд Компані», кінцевим бенефіціарним власником якої, за даними YouControl, є Юрій Кіперман.
Зазначимо, 10 липня UPG вперше отримала від АМКУ дозвіл на оренду 34 автозаправних станцій, які раніше працювали під брендами ANP й «Авіас». 31 липня АМКУ дозволив UPG орендувати ще 47 АЗС. У серпні мережа АЗС отримала дозвіл на оренду ще 46 автозаправних станцій.
На початку вересня компанія вже отримала дозвіл від АМКУ на оренду ще 75 АЗС у Черкаській, Миколаївській, Одеській і Львівській областях.
Як повідомляв enkorr, UPG уже запускає 34 АЗК у Києві й Київській області, які раніше працювали під брендами ANP і «Авіас».
Довідка enkorr
Діяльність компанії «Укрпалетсистем» охоплює два основних напрями: гуртові й роздрібні продажі світлих нафтопродуктів через мережу з понад 90 фірмових АЗК UPG (Ukrainian Petrol Group). Темпи розвитку компанії пришвидшились 2022 року: UPG придбала морський перевалювальний комплекс у Щецині (Польща), 290 залізничних євроцистерн, збільшила парк бензовозів до понад 500 машин (найбільший на ринку), інвестувала у супутню інфраструктуру й автономні теплоелектростанції.
Засновник компанії - Володимир Петренко.
До 2022 року мультибрендова мережа неформальної групи «Приват» була найбільшою в Україні й нараховувала понад 1 500 АЗС, включно з 537 АЗС «Укрнафти». На піку своєї потужності у 2009-2013 роках мережа охоплювала понад 30% роздрібної реалізації пального.
Після націоналізації «Укрнафти» й «Укртатнафти» восени 2022 року ці станції вперше в історії перейшли у повне управління «Укрнафти», частина станцій опинилась на окупованих територія.
Станом на кінець 2024 року мережа мала 616 ліцензій на роздрібну торгівлю нафтопродуктами. У січні 2025 року вона припинила роботу через фактичне банкрутство й розпочала перемовини з учасниками ринку про продаж або оренду АЗС.
У результаті кілька АЗС було продано, але основна частина перейшла в оренду UPG. В АМКУ орендар звернувся за дозволом оренди АЗС з подальшим викупом. Умови цієї угоди невідомі.
