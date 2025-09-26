Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

АМКУ дозволив UPG орендувати ще 17 станцій ANP і «Авіас»

 

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ПП «Укрпалетсистем» (UPG) на оренду ще 17 автозаправних станцій, що раніше працювали під брендами ANP й «Авіас».

Згідно з рішенням АМКУ, об'єктами оренди стали активи компанії «Екотрейд Компані», кінцевим бенефіціарним власником якої, за даними YouControl, є Юрій Кіперман.

Зазначимо, 10 липня UPG вперше отримала від АМКУ дозвіл на оренду 34 автозаправних станцій, які раніше працювали під брендами ANP й «Авіас». 31 липня АМКУ дозволив UPG орендувати ще 47 АЗС. У серпні мережа АЗС отримала дозвіл на оренду ще 46 автозаправних станцій.

На початку вересня компанія вже отримала дозвіл від АМКУ на оренду ще 75 АЗС у Черкаській, Миколаївській, Одеській і Львівській областях.

Як повідомляв enkorr, UPG уже запускає 34 АЗК у Києві й Київській області, які раніше працювали під брендами ANP і «Авіас».

Довідка enkorr

Діяльність компанії «Укрпалетсистем» охоплює два основних напрями: гуртові й роздрібні продажі світлих нафтопродуктів через мережу з понад 90 фірмових АЗК UPG (Ukrainian Petrol Group). Темпи розвитку компанії пришвидшились 2022 року: UPG придбала морський перевалювальний комплекс у Щецині (Польща), 290 залізничних євроцистерн, збільшила парк бензовозів до понад 500 машин (найбільший на ринку), інвестувала у супутню інфраструктуру й автономні теплоелектростанції.

Засновник компанії - Володимир Петренко.

До 2022 року мультибрендова мережа неформальної групи «Приват» була найбільшою в Україні й нараховувала понад 1 500 АЗС, включно з 537 АЗС «Укрнафти». На піку своєї потужності у 2009-2013 роках мережа охоплювала понад 30% роздрібної реалізації пального.

Після націоналізації «Укрнафти» й «Укртатнафти» восени 2022 року ці станції вперше в історії перейшли у повне управління «Укрнафти», частина станцій опинилась на окупованих територія.

Станом на кінець 2024 року мережа мала 616 ліцензій на роздрібну торгівлю нафтопродуктами. У січні 2025 року вона припинила роботу через фактичне банкрутство й розпочала перемовини з учасниками ринку про продаж або оренду АЗС.

У результаті кілька АЗС було продано, але основна частина перейшла в оренду UPG. В АМКУ орендар звернувся за дозволом оренди АЗС з подальшим викупом. Умови цієї угоди невідомі.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,02 0,05 41,5100  0,03 0,07
EUR 48,4750  0,19 0,39 48,5100  0,18 0,36

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес