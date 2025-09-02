Фонд держмайна визначив дату продажу Одеського припортового заводу

Аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону АТ "Одеський припортовий завод" ("ОПЗ").

Про це йдеться у повідомленні Фонду державного майна.

"Сьогодні, під головуванням заступника Голови ФДМУ Ігоря Тимошенка, відбулося засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта великої приватизації державного пакета акцій розміром 99,5667 % статутного капіталу акціонерного товариства "Одеський припортовий завод", - йдеться у повідомленні.

Аукціон призначили на 25 листопада 2025 року.

Аукціонна комісія також схвалила проєкт інформаційного повідомлення ФДМУ про продаж на електронному аукціоні з умовами об'єкта великої приватизації - пакета акцій АТ "ОПЗ".

За інформацією Мінекономіки, основними умовами продажу пакета акцій АТ "Одеський припортовий завод" є:

* збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років;

* здійснення інвестицій у сумі не менше 500 млн грн протягом 5 років;

* погашення боргів із зарплати та перед бюджетом протягом 1 року;

* погашення протягом 5 років простроченої кредиторської заборгованості, крім заборгованості перед фізичними/юридичними особами, щодо яких застосовано санкції та пов'язаними з ними особами, а також кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни/резиденти РФ та Республіки Білорусь;

* забезпечення соціальних гарантій працівникам підприємства;

* дотримання вимог природоохоронного законодавства.

ОПЗ - один із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково - забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу.