- 02.09.25
- 02:14
Фонд держмайна визначив дату продажу Одеського припортового заводу
23:07 01.09.2025 |
Аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону АТ "Одеський припортовий завод" ("ОПЗ").
Про це йдеться у повідомленні Фонду державного майна.
"Сьогодні, під головуванням заступника Голови ФДМУ Ігоря Тимошенка, відбулося засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта великої приватизації державного пакета акцій розміром 99,5667 % статутного капіталу акціонерного товариства "Одеський припортовий завод", - йдеться у повідомленні.
Аукціон призначили на 25 листопада 2025 року.
Аукціонна комісія також схвалила проєкт інформаційного повідомлення ФДМУ про продаж на електронному аукціоні з умовами об'єкта великої приватизації - пакета акцій АТ "ОПЗ".
За інформацією Мінекономіки, основними умовами продажу пакета акцій АТ "Одеський припортовий завод" є:
* збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років;
* здійснення інвестицій у сумі не менше 500 млн грн протягом 5 років;
* погашення боргів із зарплати та перед бюджетом протягом 1 року;
* погашення протягом 5 років простроченої кредиторської заборгованості, крім заборгованості перед фізичними/юридичними особами, щодо яких застосовано санкції та пов'язаними з ними особами, а також кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни/резиденти РФ та Республіки Білорусь;
* забезпечення соціальних гарантій працівникам підприємства;
* дотримання вимог природоохоронного законодавства.
ОПЗ - один із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково - забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу.
