«Нафтогазу» не вдалося отримати згоди власників євробондів на відстрочку виплат за ними - НАК

НАК "Нафтогаз України" не вдалося отримати згоди на дворічну відстрочку виплат відсотків та погашення за жодним із трьох випусків його єврооблігацій, йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі.

Згідно з ним, необхідний кворум (понад 2/3) було досягнуто лише на зборах єврооблігацій на $335 млн із погашенням у липні 2022 року, проте за відстрочку було подано лише приблизно 22% голосів за необхідного мінімуму 75%.

За двома іншими випусками - з погашенням у 2024 році на EUR600 млн та з погашенням у 2026 році на $500 млн - кворуму не було, тому будуть скликані повторні збори.

"Нафтогаз" уточнив, що на збори з євробондів 2024 року зареєструвалися власники приблизно 49% облігацій і приблизно 74% поданих голосів було віддано на користь пропозиції НАК.

Щодо єврооблігацій 2026 року, виплата відсотків та погашення за якими припадають на листопад, то на збори зареєструвалося приблизно 54%, а за відстрочку було подано близько 43% голосів.

Повторні збори щодо єврооблігацій-2024 та євроблігацій-2026 призначені на 31 серпня відповідно об 11:00 та об 11:15 за Лондоном.

"На основі кворуму, представленого на початкових зборах, очікується, що відкладені збори, які будуть проведені щодо облігацій 2024 року та облігацій 2026 року, матимуть кворум", - зазначає НАК.

Компанія наголосила, що умови запиту згоди на відстрочку виплат були затверджені постановою уряду та загалом відповідають умовам, запропонованим сувереном та іншими українськими державними емітентами 20 липня, які успішно прийняли власники їхніх євробондів минулого тижня.

"Кабінет міністрів України наполегливо рекомендує інвесторам підтримати останні пропозиції, включені в операцію з управління зобов'язаннями "Нафтогазу", які є частиною зусиль України щодо упереджуючого управління своїми борговими зобов'язаннями та борговими зобов'язаннями важливих державних структур перед інвесторами, приділяючи при цьому пріоритетну увагу важливим стратегічним цілям", - нагадав НАК.

Компанія також зазначила, що уряд своїм рішенням, як і раніше, забороняє "Нафтогазу" проводити платежі з єврооблігацій без попереднього погодження.

Стосовно відмови власників єврооблігацій-2022 від відстрочки виплат за ними, НАК повідомив, що розглядає наступні кроки спільно з Кабміном, як єдиним акціонером, і Мінфіном. "Додаткову інформацію буде повідомлено власникам облігацій, коли це буде можливо і відповідно до нормативних вимог "Нафтогазу", - йдеться в оголошенні.

Як повідомлялося, 21 липня Кабмін визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України" щодо зміни кредитних умов за єврооблігаціями та зобов'язав компанію укласти новий договір на встановлених урядом умовах.

"Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони за єврооблігаціями-2022 та 2024 року 19 липня 2024 року й того самого дня погасити єврооблігації-2022, а купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року. Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а уряд заборонив платити, що призвело 26 липня до дефолту компанії за двома із трьох випусків євробондів.

Наразі на ринку три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Всі вони були розміщені у 2019 році: в липні - трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді - семирічні на $500 млн із дохідністю 7,625%. Термін погашення єврооблігацій-2022 і виплат відсотків за ними та єврооблігаціями-2024 настав 19 липня.

