20.04.26
- 11:10
Україна відтермінувала держборг до 2030 року
08:01 20.04.2026 |
Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з групою офіційних кредиторів країн Великої сімки (G7) і Паризького клубу щодо відтермінування виплат за державним і гарантованим державою боргом. Документ підписали міністр фінансів Сергій Марченко та представники Канади, Франції, Німеччини, Японії, Італії, Нідерландів, Великої Британії, США й Республіки Корея, повідомило Міністерство фінансів.
Відповідно до угоди, обслуговування й погашення боргових зобов'язань, що мали сплачуватися з лютого 2026 року, відкладається до кінця лютого 2030 року.
Рішення узгоджене з новою програмою Міжнародного валютного фонду.
Відтерміновані суми виплачуватимуться рівними піврічними платежами у 2035-2039 роках з капіталізацією відсотків.
Меморандум продовжує попередні домовленості 2022 і 2023 років.
Угода дозволить суттєво знизити боргове навантаження на держбюджет України, яка завершила 2025 рік з відношенням державного боргу до ВВП на рівні 98,4%, і спрямувати вивільнені кошти на оборону, соціальну сферу й відновлення економіки. Чи критичний для економіки рівень держборгу країни, LIGA.net писала в окремому матеріалі.
Основну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу на суму $20,5 млрд (78% комерційного зовнішнього боргу) Україна завершила у вересні 2024 року. Комітет кредиторів погодився списати 37% від поточної суми боргу за 13 серіями суверенних єврооблігацій і перенести погашення з 2024-2035 років на 2029-2036 роки.
У вересні 2025 року було досягнуто домовленості з Ексімбанком Китаю про відтермінування виплат за кредитом на $850 млн до 2034-2040 років.
Наприкінці 2025 року також було врегульовано зобов'язання за ВВП-варантами на суму $2,6 млрд, які конвертували у новий клас облігацій зі строком погашення у 2032 році.
Наразі залишаються два елементи комерційного боргу: реструктуризація гарантованих державою єврооблігацій Укренерго на $825 млн (попередню угоду уклали у квітні 2025 року, завершення очікується на початку 2026 року) і зовнішня комерційна позика Cargill Financial Services International на $0,7 млрд.
МВФ повідомляв, що без подальших заходів з реструктуризації борг України залишатиметься непосильним.
У базовому сценарії за відсутності додаткових рішень державний борг зросте до 137,1% ВВП у 2027 році й залишатиметься на високому рівні, знизившись лише до 97,1% ВВП до 2035 року. Середні валові потреби у фінансуванні у 2030-2035 роках становитимуть 7,2% ВВП.
Для забезпечення боргової стійкості у середньостроковій перспективі борг (за винятком грантоподібних інструментів, таких як Extraordinary Revenue Acceleration і Ukraine Support Loan) має знизитися нижче 68% ВВП до 2035 року, а середні валові потреби у фінансуванні - бути меншими за 7,0% ВВП у 2030-2035 роках.
|ЄС інвестує у ВПК України: перший військовий транш €90 млрд — на вітчизняні дрони
|Федоров: за підсумками «Рамштайну» Україна отримає $4 млрд на ППО та $1,5+ млрд на дрони
|Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета дронів для ЗСУ
|Дрони-перехоплювачі й наземні БПЛА: Україна та ФРН створили два спільні підприємства
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
|Прем’єр Норвегії: перші F-16 для України незабаром будуть готові
|Ексдетектив НАБУ очолив Держмитницю
|Обов’язкові накопичувальні пенсії не запроваджуватимуть: позиція Мінсоцполітики
|Світовий банк зменшив очікуване зростання ВВП України у 2026 році до 1,2% через економічні ризики
|Рада підтримала податок на доходи з цифрових платформ — перше читання
|Військовий збір діятиме ще три роки після війни: Рада ухвалила закон на вимогу МВФ
|Booking.com підтвердив інцидент із витоком особистих даних користувачів
|BlackRock: інвестори змінюють підхід до ШІ, ринок акцій перебалансовується
|Попит на гібридні автомобілі в Україні стрімко зростає: топ моделей у березні
|Microsoft дозволила пропускати оновлення при першому запуску Windows 11
|Ринок ARM-архітектури отримав нового гравця: стартап за підтримки NVIDIA оцінили майже у $4 млрд
|Південна Корея запроваджує безплатний «базовий» мобільний інтернет зі швидкістю до 400 Кбіт/с
|Для біткоїна представили захист від квантових атак