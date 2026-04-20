Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна відтермінувала держборг до 2030 року

08:01 20.04.2026 |

Економіка

Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з групою офіційних кредиторів країн Великої сімки (G7) і Паризького клубу щодо відтермінування виплат за державним і гарантованим державою боргом. Документ підписали міністр фінансів Сергій Марченко та представники Канади, Франції, Німеччини, Японії, Італії, Нідерландів, Великої Британії, США й Республіки Корея, повідомило Міністерство фінансів.

Відповідно до угоди, обслуговування й погашення боргових зобов'язань, що мали сплачуватися з лютого 2026 року, відкладається до кінця лютого 2030 року.

Рішення узгоджене з новою програмою Міжнародного валютного фонду.

Відтерміновані суми виплачуватимуться рівними піврічними платежами у 2035-2039 роках з капіталізацією відсотків.

Меморандум продовжує попередні домовленості 2022 і 2023 років.

Угода дозволить суттєво знизити боргове навантаження на держбюджет України, яка завершила 2025 рік з відношенням державного боргу до ВВП на рівні 98,4%, і спрямувати вивільнені кошти на оборону, соціальну сферу й відновлення економіки. Чи критичний для економіки рівень держборгу країни, LIGA.net писала в окремому матеріалі.

Основну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу на суму $20,5 млрд (78% комерційного зовнішнього боргу) Україна завершила у вересні 2024 року. Комітет кредиторів погодився списати 37% від поточної суми боргу за 13 серіями суверенних єврооблігацій і перенести погашення з 2024-2035 років на 2029-2036 роки.

У вересні 2025 року було досягнуто домовленості з Ексімбанком Китаю про відтермінування виплат за кредитом на $850 млн до 2034-2040 років.

Наприкінці 2025 року також було врегульовано зобов'язання за ВВП-варантами на суму $2,6 млрд, які конвертували у новий клас облігацій зі строком погашення у 2032 році.

Наразі залишаються два елементи комерційного боргу: реструктуризація гарантованих державою єврооблігацій Укренерго на $825 млн (попередню угоду уклали у квітні 2025 року, завершення очікується на початку 2026 року) і зовнішня комерційна позика Cargill Financial Services International на $0,7 млрд.

МВФ повідомляв, що без подальших заходів з реструктуризації борг України залишатиметься непосильним.

У базовому сценарії за відсутності додаткових рішень державний борг зросте до 137,1% ВВП у 2027 році й залишатиметься на високому рівні, знизившись лише до 97,1% ВВП до 2035 року. Середні валові потреби у фінансуванні у 2030-2035 роках становитимуть 7,2% ВВП.

Для забезпечення боргової стійкості у середньостроковій перспективі борг (за винятком грантоподібних інструментів, таких як Extraordinary Revenue Acceleration і Ukraine Support Loan) має знизитися нижче 68% ВВП до 2035 року, а середні валові потреби у фінансуванні - бути меншими за 7,0% ВВП у 2030-2035 роках.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8943
  0,2575
 0,59
EUR
 1
 51,7667
  0,3451
 0,67

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6563  0,23 0,53 44,2871  0,23 0,51
EUR 51,4571  0,31 0,61 52,2529  0,30 0,58

Міжбанківський ринок на 17.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0400  0,23 0,52 44,0700  0,21 0,48
EUR 52,1345  0,57 1,11 52,1568  0,56 1,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес