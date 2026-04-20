Україна відтермінувала держборг до 2030 року

Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з групою офіційних кредиторів країн Великої сімки (G7) і Паризького клубу щодо відтермінування виплат за державним і гарантованим державою боргом. Документ підписали міністр фінансів Сергій Марченко та представники Канади, Франції, Німеччини, Японії, Італії, Нідерландів, Великої Британії, США й Республіки Корея, повідомило Міністерство фінансів.

Відповідно до угоди, обслуговування й погашення боргових зобов'язань, що мали сплачуватися з лютого 2026 року, відкладається до кінця лютого 2030 року.

Рішення узгоджене з новою програмою Міжнародного валютного фонду.

Відтерміновані суми виплачуватимуться рівними піврічними платежами у 2035-2039 роках з капіталізацією відсотків.

Меморандум продовжує попередні домовленості 2022 і 2023 років.

Угода дозволить суттєво знизити боргове навантаження на держбюджет України, яка завершила 2025 рік з відношенням державного боргу до ВВП на рівні 98,4%, і спрямувати вивільнені кошти на оборону, соціальну сферу й відновлення економіки. Чи критичний для економіки рівень держборгу країни, LIGA.net писала в окремому матеріалі.

Основну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу на суму $20,5 млрд (78% комерційного зовнішнього боргу) Україна завершила у вересні 2024 року. Комітет кредиторів погодився списати 37% від поточної суми боргу за 13 серіями суверенних єврооблігацій і перенести погашення з 2024-2035 років на 2029-2036 роки.

У вересні 2025 року було досягнуто домовленості з Ексімбанком Китаю про відтермінування виплат за кредитом на $850 млн до 2034-2040 років.

Наприкінці 2025 року також було врегульовано зобов'язання за ВВП-варантами на суму $2,6 млрд, які конвертували у новий клас облігацій зі строком погашення у 2032 році.

Наразі залишаються два елементи комерційного боргу: реструктуризація гарантованих державою єврооблігацій Укренерго на $825 млн (попередню угоду уклали у квітні 2025 року, завершення очікується на початку 2026 року) і зовнішня комерційна позика Cargill Financial Services International на $0,7 млрд.

МВФ повідомляв, що без подальших заходів з реструктуризації борг України залишатиметься непосильним.

У базовому сценарії за відсутності додаткових рішень державний борг зросте до 137,1% ВВП у 2027 році й залишатиметься на високому рівні, знизившись лише до 97,1% ВВП до 2035 року. Середні валові потреби у фінансуванні у 2030-2035 роках становитимуть 7,2% ВВП.

Для забезпечення боргової стійкості у середньостроковій перспективі борг (за винятком грантоподібних інструментів, таких як Extraordinary Revenue Acceleration і Ukraine Support Loan) має знизитися нижче 68% ВВП до 2035 року, а середні валові потреби у фінансуванні - бути меншими за 7,0% ВВП у 2030-2035 роках.

