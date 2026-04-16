- 16.04.26
- 18:18
Корирування
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС інвестує у ВПК України: перший військовий транш €90 млрд — на вітчизняні дрони
15:11 16.04.2026 |
Перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів українського виробництва.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на засіданні комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони 15 квітня.
Перші кошти, які надійдуть на підтримку української армії в рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро, будуть витрачені на дрони виробництва України.
"На 2026 рік Україна запросила оборонну допомогу на загальну суму 28,3 мільярда євро. Перший план постачання продукції зосереджений на дронах від передової оборонної промисловості України", - повідомив Кубілюс.
Він уточнив, що щодо наступних планів постачання ЄС "очікує більшої залученості європейської оборонної промисловості".
Як повідомляла "Європейська правда", у Єврокомісії впевнені, що перший транш з 90 млрд для України надійде у другому кварталі 2026.
Після того, як партія чинного прем'єр-міністра Угорщини зазнала поразки на виборах 12 квітня, у Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
ТОП-НОВИНИ
