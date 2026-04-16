Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Федоров: за підсумками «Рамштайну» Україна отримає $4 млрд на ППО та $1,5+ млрд на дрони

Партнери України за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі «Рамштайн») 15 квітня вирішили виділити для Києва чотири мільярди доларів на посилення ППО і понад півтора мільярда доларів - на безпілотники. Про це після засідання повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Зокрема, за його словами, Велика Британія надає найбільший пакет підтримки у сфері дронів цього року, Німеччина інвестує чотири мільярди доларів у посилення ППО, ще 600 млн доларів нададуть на розвиток спроможностей deep strike і mid strike, Нідерланди спрямовують 248 млн євро на БпЛА.

Також, за словами міністра, Норвегія виділяє 560 млн доларів на базове забезпечення бригад дронами і 150 млн доларів на логістичний хаб, Іспанія спрямовує 215 млн євро у межах SAFE і підсилює ППО додатковими ракетами до Patriot.

«Канада робить внески: 15 млн доларів до фонду NSATU, 42 млн доларів на чеську ініціативу і 17 млн доларів на критичне інженерне обладнання. Литва виділяє 39 млн доларів на чеську ініціативу, 29 млн доларів на PURL, а також підсилює Сили оборони бронетехнікою і підтримує реабілітацію військових. Бельгія спрямовує 75 млн євро на чеську ініціативу, 75 млн євро на німецьку ініціативу ППО та 85 млн євро на коаліцію дронів. Також підтримує F-16 і посилює санкційний тиск на російський тіньовий флот. Естонія долучається до посилення ППО - 13 млн доларів на PURL», - написав Федоров у телеграмі.

Окремо він відзначив ініціативу з посилення ППО, започатковану міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, за словами Федорова вже залучено два мільярди євро на термінові поставки.

«Також були важливі сигнали підтримки від Великої Британії, Німеччини та Канади щодо подальшого розширення співпраці», - додав він.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5152
  0,0155
 0,04
EUR
 1
 51,2718
  0,0535
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2819  0,06 0,14 43,8063  0,06 0,15
EUR 51,0181  0,17 0,34 51,7156  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5750  0,03 0,06 43,6050  0,01 0,03
EUR 51,3836  0,04 0,07 51,4015  20,02 63,78

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес