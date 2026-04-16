Федоров: за підсумками «Рамштайну» Україна отримає $4 млрд на ППО та $1,5+ млрд на дрони
09:52 16.04.2026 |
Партнери України за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі «Рамштайн») 15 квітня вирішили виділити для Києва чотири мільярди доларів на посилення ППО і понад півтора мільярда доларів - на безпілотники. Про це після засідання повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Зокрема, за його словами, Велика Британія надає найбільший пакет підтримки у сфері дронів цього року, Німеччина інвестує чотири мільярди доларів у посилення ППО, ще 600 млн доларів нададуть на розвиток спроможностей deep strike і mid strike, Нідерланди спрямовують 248 млн євро на БпЛА.
Також, за словами міністра, Норвегія виділяє 560 млн доларів на базове забезпечення бригад дронами і 150 млн доларів на логістичний хаб, Іспанія спрямовує 215 млн євро у межах SAFE і підсилює ППО додатковими ракетами до Patriot.
«Канада робить внески: 15 млн доларів до фонду NSATU, 42 млн доларів на чеську ініціативу і 17 млн доларів на критичне інженерне обладнання. Литва виділяє 39 млн доларів на чеську ініціативу, 29 млн доларів на PURL, а також підсилює Сили оборони бронетехнікою і підтримує реабілітацію військових. Бельгія спрямовує 75 млн євро на чеську ініціативу, 75 млн євро на німецьку ініціативу ППО та 85 млн євро на коаліцію дронів. Також підтримує F-16 і посилює санкційний тиск на російський тіньовий флот. Естонія долучається до посилення ППО - 13 млн доларів на PURL», - написав Федоров у телеграмі.
Окремо він відзначив ініціативу з посилення ППО, започатковану міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, за словами Федорова вже залучено два мільярди євро на термінові поставки.
«Також були важливі сигнали підтримки від Великої Британії, Німеччини та Канади щодо подальшого розширення співпраці», - додав він.
|Федоров: за підсумками «Рамштайну» Україна отримає $4 млрд на ППО та $1,5+ млрд на дрони
