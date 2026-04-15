Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета дронів для ЗСУ

Велика Британія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги, який передбачає щонайменше 120 тисяч дронів цього року, заявив британський уряд 15 квітня.

Заява пролунала в той час, як міністр оборони країни Джон Гілі прямує до Берліна на зустріч Контактної групи з питань оборони України.

«До нового пакету, найбільшого в своєму роді, який будь-коли постачала Велика Британія, увійдуть тисячі ударних безпілотників далекого радіусу дії, дронів для розвідки й рекогностування, логістичних безпілотників та морських засобів, які пройшли бойові випробування на передовій України. Поставки цих нових безпілотників до України вже розпочалися цього місяця», - йдеться в повідомленні.

Лондон вказує на ключове значення дронів як для українських контратак по всій лінії фронту протягом останніх місяців, так і для відбиття постійних російських ударів.

Водночас зазначається, що для стимулювання британського бізнесу більшість цих інвестицій отримають британські компанії, в тому числі Tekever, Windracers та Malloy Aeronautics. Це має створити нові робочі місця у Великій Британії, одночасно захищаючи безпеку та суверенітет України:

«Британський сектор безпілотників швидко розвивається та підтримує як безпеку Великої Британії, так і ширше європейське стримування, одночасно стимулюючи навички та інновації в кожному регіоні Великої Британії».

Гілі висловив думку, що велика партія перевірених у бойових умовах безпілотників надасть українським силам можливості для захисту від російської агресії.

«Оскільки увага зосереджена на Близькому Сході останніми тижнями, Путін хоче, щоб ми відволіклися, але українці продовжують боротися з величезною мужністю, і ніщо не відволіче нас від того, щоб продовжувати стояти з ними стільки, скільки потрібно для забезпечення миру», - йдеться в його коментарі.

Уряд зазначає, що пакет безпілотників підтримується, зокрема, фінансуванням механізму Євросоюзу Extraordinary Revenue Acceleration. Крім того, очікується, що Гілі підтвердить намір Британії надати Україні цього року сотні тисяч артилерійських снарядів та тисячі ракет ППО.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
