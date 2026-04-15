Дрони-перехоплювачі й наземні БПЛА: Україна та ФРН створили два спільні підприємства

Під час українсько-німецьких урядових консультацій 14 квітня в Берліні німецька компанія Quantum Systems оголосила про створення двох додаткових спільних підприємств у рамках ініціативи «Будуй з Україною».

Про це йдеться у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні Укрінформу.

Як зазначається, Quantum WIY Industries (QWI) з українською компанією-партнером WIY Drones зміцнить українську протиповітряну оборону. Спільне підприємство зосередиться на розвитку та масштабуванні можливостей протиповітряної оборони, зокрема в галузі безпілотників-перехоплювачів та пов'язаних з ними технологій.

Створення QWI відбувається після того, як Силам безпеки та оборони України Quantum Systems поставили 15 тис. безпілотників-перехоплювачів «Стріла».

Спільне підприємство Quantum Tencore Industries (QTI) разом з українською компанією-партнером Tencore зосередиться на масштабуванні виробництва перевірених у боях безпілотних наземних систем.

Хендрік Крамер, віцепрезидент з питань наземної галузі Quantum Systems, сказав: «З Quantum Tencore Industries ми об'єднуємо реальний операційний досвід України з передовими можливостями автономності та промислового розвитку, щоб сформувати наступне покоління наземних систем».

«Це партнерство - більше, ніж просто технології, це поєднання сильних сторін. Жодна компанія чи країна не може самостійно побудувати майбутнє безпілотних систем - лише завдяки справжньому партнерству ми маємо реальний шанс на успіх. Разом ми створюємо рішення, які роблять наші країни сильнішими та, що найважливіше, допомагають захищати та підтримувати Збройні сили України на місцях», - сказав Роман Ткаченко, співзасновник та CBDO Tencore.
 

