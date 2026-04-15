Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Федоров повідомив деталі оборонних угод з Німеччиною на €4 млрд

Михайло Федоров повідомив після зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius) у Берліні у вівторок, 14 квітня.

Домовленості спрямовані на посилення протиповітряної оборони України, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів. 

Три важливі угоди

Перша угода, підписана у Німеччині, стосується посилення ППО, йдеться на сайті уряду. Укладено контракт на постачання декількох сотень ракет до систем Patriot з компанією Raytheon на 3,2 мільярда євро - фінансуватиме його Німеччина. 

Крім того, передбачене постачання 36 пускових установок для систем ППО IRIS-T. Угода оцінюється приблизно у 182 мільйони євро та також буде профінансована німецькою стороною.

Друга угода спрямована на розвиток спроможностей deep-strike. "Домовилися про 300 мільйонів євро інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння", - зазначив Федоров.

Третя угода передбачає запуск спільного виробництва mid-strike дронів із використанням штучного інтелекту. "Проєкт передбачає створення спільного підприємства на території Німеччини, фінансування з боку Німеччини та постачання всієї виготовленої кількості Силам оборони України, що на першому етапі проєкту складатиме близько п'яти тисяч mid-strike дронів", - повідомили в уряді. 
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4997
  0,0625
 0,14
EUR
 1
 51,3253
  0,5733
 1,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2204  0,01 0,02 43,7421  0,05 0,11
EUR 50,8467  0,12 0,25 51,5942  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4400  0,09 0,21 43,4850  0,09 0,22
EUR 51,2678  0,31 0,60 51,3036  0,30 0,59

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес