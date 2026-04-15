Федоров повідомив деталі оборонних угод з Німеччиною на €4 млрд

Михайло Федоров повідомив після зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius) у Берліні у вівторок, 14 квітня.

Домовленості спрямовані на посилення протиповітряної оборони України, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів.

Три важливі угоди

Перша угода, підписана у Німеччині, стосується посилення ППО, йдеться на сайті уряду. Укладено контракт на постачання декількох сотень ракет до систем Patriot з компанією Raytheon на 3,2 мільярда євро - фінансуватиме його Німеччина.

Крім того, передбачене постачання 36 пускових установок для систем ППО IRIS-T. Угода оцінюється приблизно у 182 мільйони євро та також буде профінансована німецькою стороною.

Друга угода спрямована на розвиток спроможностей deep-strike. "Домовилися про 300 мільйонів євро інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння", - зазначив Федоров.

Третя угода передбачає запуск спільного виробництва mid-strike дронів із використанням штучного інтелекту. "Проєкт передбачає створення спільного підприємства на території Німеччини, фінансування з боку Німеччини та постачання всієї виготовленої кількості Силам оборони України, що на першому етапі проєкту складатиме близько п'яти тисяч mid-strike дронів", - повідомили в уряді.