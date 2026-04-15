Прем’єр Норвегії: перші F-16 для України незабаром будуть готові

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Ран Стере заявив, що перші з шести винищувачів F-16, які його країна обіцяла Києву, незабаром будуть готові до експлуатації.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

У серпні 2023 року Йонас Гар Стере під час візиту до України оголосив, що Норвегія надасть Києву шість винищувачів F-16. Однак нещодавно норвезьке видання NRK писало, що жоден з них так і не прибув до України, і зараз перебувають ще на ремонтному цеху в Бельгії.

Під час пресконференції 14 квітня Стере нагадав, що його країна передала Україні шість F-16, які Норвегія не використовує, бо вже кілька років має F-35. Він підтвердив, що обіцяні Києву F-16, потребували значного ремонту та підготовки, щоб їх можна було використовувати.

«Зараз ці літаки належать Україні, і їх ремонтують та готують технічні фахівці в Бельгії в рамках угоди, укладеної також із США та Україною. Я думаю, що перші з цих літаків незабаром будуть готові до експлуатації, але зараз вони вже є частиною ВПС України», - повідомив прем'єр Норвегії.

Володимир Зеленський зауважив, що для України «не є новиною», що обіцяні винищувачі потребують ремонту: «Тож ми розуміємо, що після ремонту ці літаки прибудуть до України».