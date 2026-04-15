Фінансові новини
- |
- 15.04.26
- |
- 10:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем’єр Норвегії: перші F-16 для України незабаром будуть готові
08:04 15.04.2026 |
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Ран Стере заявив, що перші з шести винищувачів F-16, які його країна обіцяла Києву, незабаром будуть готові до експлуатації.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
У серпні 2023 року Йонас Гар Стере під час візиту до України оголосив, що Норвегія надасть Києву шість винищувачів F-16. Однак нещодавно норвезьке видання NRK писало, що жоден з них так і не прибув до України, і зараз перебувають ще на ремонтному цеху в Бельгії.
Під час пресконференції 14 квітня Стере нагадав, що його країна передала Україні шість F-16, які Норвегія не використовує, бо вже кілька років має F-35. Він підтвердив, що обіцяні Києву F-16, потребували значного ремонту та підготовки, щоб їх можна було використовувати.
«Зараз ці літаки належать Україні, і їх ремонтують та готують технічні фахівці в Бельгії в рамках угоди, укладеної також із США та Україною. Я думаю, що перші з цих літаків незабаром будуть готові до експлуатації, але зараз вони вже є частиною ВПС України», - повідомив прем'єр Норвегії.
Володимир Зеленський зауважив, що для України «не є новиною», що обіцяні винищувачі потребують ремонту: «Тож ми розуміємо, що після ремонту ці літаки прибудуть до України».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
