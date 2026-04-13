Ексдетектив НАБУ очолив Держмитницю
Кабмін призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави. Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби", - написала вона.
Мандзій до призначення очолював шостий підрозділ детективів Національного антикорупційного бюро України. У фінал конкурсу на посаду голови митниці разом із ним вийшов заступник керівника другого підрозділу детективів НАБУ Руслан Даменцов.
Держмитслужба залишалася без керівника понад чотири роки, відтоді, як у листопаді 2021 року Павло Рябікін перейшов на роботу в Кабінет міністрів. Після нього обов'язки голови Держмитслужби виконували по черзі В'ячеслав Демченко - директор Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, а потім Сергій Звягінцев - заступник голови Держмитниці.
