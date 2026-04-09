Світовий банк зменшив очікуване зростання ВВП України у 2026 році до 1,2% через економічні ризики

14:09 09.04.2026 |

Економіка

Зростання економіки України у 2026 році сповільниться до 1,2% з 1,8% минулого року, а у 2027 році очікується його прискорення до 4%, такий оновлений прогноз опублікував Світовий банк у Економічному огляді Європи та Центральної Азії (ЄЦА).

"Очікується, що зростання в Україні цього року сповільниться до 1,2% через зростання цін на енергоносії, посилення воєнних дій, обмеження робочої сили та фіскальний тиск", - йдеться у документі.

Раніше, у вересні минулого року, Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на цей рік - з 5,2% до 2%, а на 2027 рік - з 4,5% до 4%.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3792
  0,1154
 0,27
EUR
 1
 50,7580
  0,4869
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2000  0,04 0,08 43,7050  0,04 0,10
EUR 50,4279  0,10 0,19 51,1050  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5000  0,08 0,18 43,5400  0,09 0,21
EUR 50,7471  0,03 0,06 50,7763  0,02 0,04

