Світовий банк зменшив очікуване зростання ВВП України у 2026 році до 1,2% через економічні ризики

Зростання економіки України у 2026 році сповільниться до 1,2% з 1,8% минулого року, а у 2027 році очікується його прискорення до 4%, такий оновлений прогноз опублікував Світовий банк у Економічному огляді Європи та Центральної Азії (ЄЦА).

"Очікується, що зростання в Україні цього року сповільниться до 1,2% через зростання цін на енергоносії, посилення воєнних дій, обмеження робочої сили та фіскальний тиск", - йдеться у документі.

Раніше, у вересні минулого року, Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на цей рік - з 5,2% до 2%, а на 2027 рік - з 4,5% до 4%.