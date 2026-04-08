Фінансові новини
- |
08.04.26
- |
15:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада підтримала податок на доходи з цифрових платформ — перше читання
14:55 08.04.2026 |
Верховна Рада у середу, 8 квітня, ухвалила за основу проєкт закону №15111-д про оподаткування доходу з цифрових платформ, таких як Glovo, Uklon, Bolt та Uber. Його підтримали 234 народні депутати.
Законопроєкт розроблений для імплементації в Україні модельних правил ОЕСР та положень Директиви ЄС 2021/514 (DAC7). Це один з чотирьох податкових законопроєктів, ухвалення якого необхідне для продовження кредитної програми Міжнародного валютного фонду. 7 квітня депутати вже ухвалили один з них, продовживши військовий збір за ставкою 5% на три роки після війни.
"На сьогодні на платформах Glovo, Uklon, Bolt та Uber дохід отримують близько 400 000 українців, переважно кур'єрів та водіїв. Через відсутність правового механізму такі особи працюють поза податковим полем і їхній дохід залишається в тіні", - сказав, представляючи законопроєкт, міністр фінансів Сергій Марченко.
Законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2027 року платформи почнуть автоматично стягувати податок з доходів цих осіб за ставкою 5% (плюс 5% військового збору) - для цього не потрібно ні оформлюватися, ні відкривати спеціальний рахунок. Для застосування пільгової ставки продавець має бути резидентом України, використовувати український банківський рахунок, не мати найманих працівників та не торгувати підакцизними товарами.
Доходи від продажу товарів на суму до 2000 євро на рік не будуть оподатковуватись.
Робота на онлайн-платформах у випадку ухвалення законопроєкту не буде вважатися трудовими відносинами, якщо оператор перебуває на обліку в податковій.
"Ухвалення законопроєкту дозволить легалізувати діяльність самозайнятих громадян, надати їм офіційний статус, збільшити податкові надходження, зменшити тіньову економіку та спростити фінансовий моніторинг", - сказав Марченко.
За оцінками Мінфіну, ухвалення законопроєкту збільшить доходи державного бюджету на 14 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
Бізнес
