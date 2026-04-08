08.04.26
15:37
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Військовий збір діятиме ще три роки після війни: Рада ухвалила закон на вимогу МВФ
Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про продовження дії чинного військового збору й після скасування воєнного стану.
Про це йдеться у трансляції засіданні парламенту.
За відповідний законопроєкт № 15110 проголосували 257 парламентарів.
Нагадаємо, нині розмір військового збору встановлений на рівні:
Згідно із законопроєктом, ці норми продовжать до кінця воєнного стану та на три роки після цього.
Ухвалення цього законопроєкту є вимогою Міжнародного валютного фонду для отримання фінансування. Рада виконавчих директорів МВФ уже схвалила нову програму розширеного фінансування для України розміром 8,1 мільярда доларів. Вона розрахована на 2026-2029 роки.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала цю програму «якірною» для всієї фінансової підтримки, яку отримує Україна.
Окрім продовження дії військового збору Україна має також ухвалити зміни до законодавства про цифрові платформи та оподаткування міжнародних посилок.
Президент Володимир Зеленський заявив, що в парламенті є близько 10 пріоритетних законопроєктів, ухвалення яких уможливить виділення Україні зовнішнього фінансування.
ТОП-НОВИНИ
|Військовий збір діятиме ще три роки після війни: Рада ухвалила закон на вимогу МВФ
