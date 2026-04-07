07.04.26
14:02
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Історичний злам: Україна вперше здобула перевагу над РФ у далекобійних дронах
12:08 07.04.2026 |
У березні Україна вперше з початку великої війни 2022 року запустила більше ударних дронів, ніж Росія. Про це свідчать щоденні дані, оприлюднені українськими Повітряними силами та Міністерством оборони РФ, які зібрала та порівняла ABC News.
Проте варто не забувати, що офіційні цифри можуть бути предметом маніпуляцій відомств, які їх озвучують. Але вони дають уявлення про масштаб процесів.
Березень - місяць рекордів
За даними російського відомства, у березні Росія збила 7 347 українських дронів - це рекорд за весь час війни. У середньому - 237 дронів на день. При цьому російська статистика враховує лише ті українські апарати, які, за їхніми словами, були знищені.
Водночас українські Повітряні сили повідомляють, що відбили 6 462 російських дрони та 138 ракет різних типів, спрямованих на країну протягом березня.
З них близько 90% дронів (5 833 одиниці) та майже 74 % ракет (102 одиниці) були перехоплені або подавлені. Таким чином, за даними Києва, щодня країна відбивала трохи більше ніж 208 дронів і 4 ракети.
ABC News зазначає, що не може самостійно перевірити дані, оприлюднені ні Росією, ні Україною.
Баланс сил поступово змінюється
Видання зазначає: раніше Росія могла запускати більше дронів і ракет, створюючи серйозну загрозу стратегічній безпеці України. Проте березневі дані свідчать про поступову зміну балансу на користь Києва - довгострокові зусилля України щодо розвитку власного ударного потенціалу починають давати реальні результати.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив про плани нарощування далекобійних можливостей країни.
"Наш виробничий потенціал з дронів і ракет досягне 35 мільярдів доларів уже наступного року. Попри всі труднощі, українці створюють національний оборонний продукт, який за деякими параметрами вже перевищує багато інших у світі", - заявляв Зеленський у жовтні.
"Ніколи раніше в історії українська оборона не була настільки далекобійною й настільки відчутною для Росії. Ми маємо зробити ціну війни абсолютно неприпустимою для агресора, і ми це зробимо".
Більшість ударів Україна поки що, за оцінками експертів, здійснює відносно дешевими дронами власного виробництва. Водночас усе частіше застосовуються дрони-перехоплювачі, розроблені й виготовлені українськими компаніями для знищення російських ударних безпілотників.
Нині Україна також запускає власні крилаті ракети, передусім "Фламінго", дальність яких, за словами Києва, наближається до 3 000 км.
Проте арсенал дронів і далі становить абсолютну більшість снарядів, які, за щоденною статистикою Москви, збиті російською ППО.
ТОП-НОВИНИ
