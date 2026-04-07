Україна виходить на ринок Китаю з пшеничним борошном: нові можливості для експортерів

Україна та Китай підписали міжурядову угоду, яка офіційно відкриває ринок Китайської Народної Республіки для експорту українського пшеничного борошна. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук.

За його словами, відповідний протокол інспекційних, фітосанітарних та санітарних вимог було підписано з послом КНР в Україні Ма Шенкуньом. Документ укладено між Держпродспоживслужбою України та Генеральною митною адміністрацією КНР.

Перехід до експорту продукції з доданою вартістю

Ткачук наголосив, що угода має стратегічне значення для української економіки, адже йдеться не лише про розширення географії експорту, а й про перехід до експорту продукції з доданою вартістю. За його словами, відкриття китайського ринку сприятиме відмові від сировинної моделі та розвитку внутрішньої переробки.

Підписаний протокол визначає чіткі та прозорі вимоги до всіх етапів виробництва й експорту пшеничного борошна - від вирощування пшениці до постачання готової продукції споживачам у КНР. Зокрема, передбачено забезпечення повної простежуваності, відповідності санітарним і фітосанітарним стандартам, а також постійний державний контроль.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що відкриття ринку Китаю відкриває для українських виробників доступ до одного з найбільших світових споживчих ринків. Очікується, що це сприятиме збільшенню експорту української продукції з доданою вартістю та зміцненню позицій України як надійного міжнародного торговельного партнера.