Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна виходить на ринок Китаю з пшеничним борошном: нові можливості для експортерів

09:09 07.04.2026 |

Новини АПК

Україна та Китай підписали міжурядову угоду, яка офіційно відкриває ринок Китайської Народної Республіки для експорту українського пшеничного борошна. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук.

За його словами, відповідний протокол інспекційних, фітосанітарних та санітарних вимог було підписано з послом КНР в Україні Ма Шенкуньом. Документ укладено між Держпродспоживслужбою України та Генеральною митною адміністрацією КНР.


Перехід до експорту продукції з доданою вартістю

Ткачук наголосив, що угода має стратегічне значення для української економіки, адже йдеться не лише про розширення географії експорту, а й про перехід до експорту продукції з доданою вартістю. За його словами, відкриття китайського ринку сприятиме відмові від сировинної моделі та розвитку внутрішньої переробки.

Підписаний протокол визначає чіткі та прозорі вимоги до всіх етапів виробництва й експорту пшеничного борошна - від вирощування пшениці до постачання готової продукції споживачам у КНР. Зокрема, передбачено забезпечення повної простежуваності, відповідності санітарним і фітосанітарним стандартам, а також постійний державний контроль.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що відкриття ринку Китаю відкриває для українських виробників доступ до одного з найбільших світових споживчих ринків. Очікується, що це сприятиме збільшенню експорту української продукції з доданою вартістю та зміцненню позицій України як надійного міжнародного торговельного партнера.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5831
  0,0718
 0,16
EUR
 1
 50,3210
  0,0087
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2746  0,06 0,14 43,8200  0,07 0,16
EUR 50,0492  0,05 0,09 50,6975  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4600  0,00 0,00 43,5100  0,00 0,00
EUR 50,2571  0,00 0,00 50,2975  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес