07.04.26
14:02
Україна виходить на ринок Китаю з пшеничним борошном: нові можливості для експортерів
09:09 07.04.2026 |
Україна та Китай підписали міжурядову угоду, яка офіційно відкриває ринок Китайської Народної Республіки для експорту українського пшеничного борошна. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук.
За його словами, відповідний протокол інспекційних, фітосанітарних та санітарних вимог було підписано з послом КНР в Україні Ма Шенкуньом. Документ укладено між Держпродспоживслужбою України та Генеральною митною адміністрацією КНР.
Перехід до експорту продукції з доданою вартістю
Ткачук наголосив, що угода має стратегічне значення для української економіки, адже йдеться не лише про розширення географії експорту, а й про перехід до експорту продукції з доданою вартістю. За його словами, відкриття китайського ринку сприятиме відмові від сировинної моделі та розвитку внутрішньої переробки.
Підписаний протокол визначає чіткі та прозорі вимоги до всіх етапів виробництва й експорту пшеничного борошна - від вирощування пшениці до постачання готової продукції споживачам у КНР. Зокрема, передбачено забезпечення повної простежуваності, відповідності санітарним і фітосанітарним стандартам, а також постійний державний контроль.
У Держпродспоживслужбі зазначили, що відкриття ринку Китаю відкриває для українських виробників доступ до одного з найбільших світових споживчих ринків. Очікується, що це сприятиме збільшенню експорту української продукції з доданою вартістю та зміцненню позицій України як надійного міжнародного торговельного партнера.
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.