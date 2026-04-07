Законопроєкт про посилки обмежує статус РЕР і посилює відповідальність держбанків

Законопроєкт №15112-1 щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість (ПДВ), який передбачає скасування пільги на оподаткування ПДВ міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150, передбачає скасування довічного статусу публічних діячів (РЕР) для посадовців міжнародних структур, обмежуючи його трьома роками після звільнення.

Відповідні норми містяться у порівняльній таблиці до проєкту закону №15112-1, рекомендованого профільним комітетом до прийняття за основу в понеділок, 6 квітня.

Згідно з документом, статус РЕР для осіб, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (директорів, голів правління, їхніх заступників, членів парламентських асамблей та суддів міжнародних судів), зберігатиметься лише протягом трьох років після завершення їхніх повноважень.

Окрім цього, проєкт закону розширює перелік осіб, які прирівнюються до уповноважених на виконання функцій держави, включаючи голову та членів правління банку, а також відповідального працівника за проведення фінмоніторингу в банках, де державна частка перевищує 50%. До цього списку також пропонується додати посадових осіб та інспекторів Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та членів Ради Аудиторської палати України.

Документ впроваджує нову модель оподаткування посилок вартістю до EUR150, придбаних через електронні інтерфейси (платформи), де обов'язок з нарахування та сплати ПДВ покладається безпосередньо на маркетплейс або його посередника у разі нерезидентства компанії. При цьому маркетплейси звільняються від складання податкових накладних та подання декларацій за такими операціями, проте зобов'язані вести їхній детальний облік. У випадках, коли продавець є нерезидентом, сума податку визначатиметься в євро або доларах США, а датою виникнення зобов'язань вважатиметься день отримання коштів від покупця.

Крім того, законопроєкт уточнює податкові пільги для оборонного сектору, виключивши слова "без озброєння" зі звільнення від ПДВ при ввезенні безпілотних літальних апаратів, що дозволить постачати дрони будь-якого типу без сплати податку під час воєнного стану.

Для некомерційних відправлень між фізичними особами передбачено звільнення від ПДВ посилок вартістю до EUR45 за умови, що вони є безкоштовними та призначені виключно для особистого чи сімейного використання.

Як повідомлялося, законопроєкт №15112-1 є структурним маяком нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Його основна частина стосується скасування пільги на ПДВ для міжнародних посилок вартістю до EUR150, проте введення цих норм у дію планується не раніше 2027 року.

За словами нардепа Ярослава Железняка, на відміну від початкової версії законопроєкту, альтернативний не обмежує дію цієї норми щодо EUR45 для пересилання парфумів, кави та чаю.