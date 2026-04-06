Уряд представив програму «Точка опори» для підтримки бізнесу, який зазнав збитків від обстрілів
17:03 02.04.2026 |
Кабінет Міністрів запускає нову програму - "Точка опори", яка дозволить роботодавцям зберегти робочі місця у період простою після обстрілів.
Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за результатами засідання уряду, яке відбулося пізно увечері напередодні.
За її словами, держава компенсуватиме роботодавцям частину заробітної плати працівників у період вимушеної перерви в роботі, а також зобов'язання зі сплати ЄСВ на ці суми.
"Програма допоможе бізнесу зберегти команди в найскладніший період, відновитися і продовжувати працювати. А людям - зберегти роботу, дохід і страховий стаж", - пояснила Свириденко.
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
