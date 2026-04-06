Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
16:06 02.04.2026 |
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Про це пише антикорупційна організація Transparency International Україна.
Його засудили до шести років ув'язнення, вирок набрав законної сили.
Строки давності в цій справі спливали саме в середині квітня 2026 року, тож якби Апеляційна палата ВАКС не встигнула розглянути скарги, Насіров зміг би уникнути відповідальності через сплив строку давності.
Колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова визнали винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм колишнього народного депутата Олександра Онищенка.
Суд розглядав цю справу ще з 2017 року. За версією слідства, упродовж 2015-2016 років Насіров допомагав ухилятися від податків компаніям парламентаря Олександра Онищенка. Через це держава зазнала збитків розміром 2 мільярди гривень. Онищенко ж, за версією слідства, організував корупційну схему з розкрадання грошей у державної компанії «Укргазвидобування».
Щодо Насірова є ще одна справа. За версією слідства, Роман Насіров отримав понад 722 мільйони гривень хабаря, за що мав забезпечити відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у понад 3,2 мільярда гривень. Слідство не називає імен, однак, за даними медіа, ідеться про олігарха Олега Бахматюка, який є власником UkrLandFarming.
Спроба мобілізуватися
Організація Transparency International Ukraine дізналася, що екскерівник ДФС Роман Насіров, якого звинувачують в отриманні хабаря, на етапі судових дебатів у його справі добровільно мобілізувався до лав ЗСУ. Його захисники подали клопотання про зупинку кримінального провадження. За даними «Укрінформу», його призначили на посаду сапера з окладом 2640 гривень.
Після суспільного резонансу командир 101 окремої бригади охорони Генерального штабу імені полковника Геннадія Воробйова, до якої хотів долучитися Насіров, визнав наказ про його призов протиправним та скасував його.
Згодом Вищий антикорупційний суд узяв під варту Романа Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 мільйонів гривень. 9 травня 2025 року за Насірова внесли заставу, і він вийшов з-під варти.
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
