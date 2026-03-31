Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років

Президент України Володимир Зеленський та виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андрей Гюров у понеділок, 30 березня, підписали у Києві двосторонню безпекову угоду строком на десять років.

"Ми сьогодні підписали з прем'єр-міністром Болгарії безпекову угоду між нашими країнами. Наші команди над цим працювали тривалий період, і я дуже радий, що між нашими державами є така десятирічна угода", - оголосив Зеленський на пресконференції.

Головними пунктами угоди, за словами президента, є продовження військової підтримки України від Болгарії та спільне виробництво озброєння, зокрема дронів.

Окрім того, Болгарія приєднується до програми PURL ("Перелік пріоритетних потреб України". - Ред.). "Тут важливий сам сигнал передусім. По-друге - це можливість для нас посилювати нашу стратегію ППО перед наступним опалювальним сезоном", - зазначив Зеленський.


Україна та Болгарія створять енергетичний коридор

Київ і Софія також працюють над створенням енергетичного коридору, яким Україна зможе отримувати газ. "Технічно цей коридор буде влаштований, ми маємо надію, до кінця року. Для нас сьогодні це дуже важливо, це може бути альтернативою, якщо є ті чи інші блокування від деяких представників Європи. Що стосується газу, цей коридор може мати рівень десь близько 10 мільярдів кубометрів газу на рік, який може отримувати Україна", - розповів український президент.


Свириденко про зустріч з Гюровим: Обговорили поставки дизелю

У понеділок відбулися перші консультації урядів України та Болгарії, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. На зустрічі домовилися розробити дорожню карту співпраці у ключових сферах - енергетика, оборона, транспорт, безпека в Чорноморському регіоні та забезпечення освітніх потреб дітей і молоді.

"Обговорили питання постачання дизелю, а також збільшення поставок газу в рамках роботи "Вертикального газового коридору" та Транс-Балканського маршруту. Окрему увагу приділили можливості використання болгарськими компаніями потужностей українських підземних газових сховищ", - розповіла Свириденко.

Прем'єрка зазначила, що Україна також зацікавлена у залученні Болгарії та її компаній до проєктів відновлення України, зокрема в Одеській області, де проживає численна болгарська громада.

Україна та Болгарія також поглиблять транспорту взаємодію. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, вже влітку у тестовому режимі буде запущено пасажирське залізничне сполучення Україна - Болгарія через Румунію. 

"Найближчими місяцями продовжимо досягнуті домовленості і проведемо наступний раунд консультацій наших урядів вже в Болгарії. Також плануємо відновити роботу міжурядової комісії з питань економічної співпраці", - підсумувала Свириденко.
За матеріалами: Deutsche Welle
