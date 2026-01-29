Фінансові новини
- 29.01.26
- 16:57
- RSS
- мапа сайту
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних
Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 15% річних, враховуючи стійке зниження інфляційного тиску та послаблення ризиків, пов'язаних із зовнішнім фінансуванням.
"Зниження цінового тиску разом із послабленням ризиків недостатності зовнішнього фінансування створює простір для пом'якшення процентної політики. Таке рішення узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку", - зазначив НБУ у пресрелізі на сайті.
Інші процентні ставки було також знижено на 0,5 відсоткового пункта: за депозитними сертифікатами овернайт - до 15% річних, за тримісячними депозитними сертифікатами - до 18,5% річних, а за кредитами рефінансування - до 19,5% річних.
Регулятор повідомив, що у грудні як споживча, так і базова інфляція сповільнилися до 8% у річному вимірі, а за його оцінками зниження річних темпів зростання цін тривало і в січні, попри збереження відносно високих інфляційних очікувань.
Згідно з оновленим прогнозом, інфляція за підсумками 2026 року знизиться до 7,5%, наприкінці 2027 року - до 6%, а у 2028 році повернеться до цілі 5%.
Водночас перебіг повномасштабної війни залишається ключовим ризиком для інфляції та економічного розвитку, зокрема через руйнування енергетичної інфраструктури, бюджетні потреби та дефіцит робочої сили.
Базовий сценарій січневого макропрогнозу НБУ передбачає поступове подальше зниження облікової ставки на прогнозному горизонті.
"У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор утримається від подальшого пом'якшення процентної політики і буде готовий за потреби вжити додаткових заходів. Натомість послаблення проінфляційних ризиків стане сигналом для швидшого зниження облікової ставки", - зазначається у повідомленні.
Напередодні засідання думки банкірів розійшлися: деякі очікували, що регулятор збереже облікову ставку на рівні 15,5%, тоді як більша частина респондентів прогнозувала її зниження до 15,0%.
Як повідомлялося, Нацбанк починаючи з березня 2025 року сім засідань поспіль утримував облікову ставку на рівні 15,5%, а до того тричі збільшував її з середини грудня 2024-го.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі