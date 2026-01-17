Авторизация

Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію

Україна та Велика Британія підписали угоду про торговельну лібералізацію для деяких видів аграрної продукції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у Facebook.

Угода передбачає застосування "нульових" мит на яйця та м'ясо птиці до березня 2028 року. З британського боку угоду підписав міністр торгівлі Кріс Браянт.

Документ набуде чинності в 31 березня цього року.

За словами Качки, ці кроки стануть "важливою підтримкою" для українських аграріїв в умовах війни.

Також сторони обговорили розвиток торговельно-економічних відносин між Україною та Британією, посилення українського енергетичного сектору, обмін досвідом у цифровізації та розширення участі британського бізнесу у проєктах відновлення України.

Нагадаємо, у п'ятницю до України прибув заступник прем'єр-міністра та міністр юстиції Британії Девід Леммі.

Візит британської делегації приурочили до річниці підписання Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Офіційно угода набула чинності 15 жовтня 2025 року.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Британія
 

