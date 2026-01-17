Фінансові новини
- |
- 17.01.26
- |
- 00:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
22:06 16.01.2026 |
Україна та Велика Британія підписали угоду про торговельну лібералізацію для деяких видів аграрної продукції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у Facebook.
Угода передбачає застосування "нульових" мит на яйця та м'ясо птиці до березня 2028 року. З британського боку угоду підписав міністр торгівлі Кріс Браянт.
Документ набуде чинності в 31 березня цього року.
За словами Качки, ці кроки стануть "важливою підтримкою" для українських аграріїв в умовах війни.
Також сторони обговорили розвиток торговельно-економічних відносин між Україною та Британією, посилення українського енергетичного сектору, обмін досвідом у цифровізації та розширення участі британського бізнесу у проєктах відновлення України.
Нагадаємо, у п'ятницю до України прибув заступник прем'єр-міністра та міністр юстиції Британії Девід Леммі.
Візит британської делегації приурочили до річниці підписання Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Офіційно угода набула чинності 15 жовтня 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
|Світовий банк очікує повільніше відновлення української економіки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Кабмін офіційно обрав інвестора для родовища літію в Кіровоградській області
|Україна отримає від Норвегії пакет допомоги на $400 млн
|Німецька Rheinmetall оголосила про передачу Україні БМП Lynx
|Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS
|Україна вивчає ініціативу США про ВЕЗ на Донбасі — Зеленський
|Трамп підтримав санкції проти РФ, Сенат може голосувати вже наступного тижня — Грем
Бізнес
|Reuters: Китай заборонив імпорт одного з найпотужніших ШІ-чипів Nvidia
|Експорт чипів NVIDIA H200 до КНР відтепер підпадає під нові обмеження США
|Міноборони США впроваджує Grok — чат-бот компанії Маска — у власні платформи
|Google розпочне розробку і виробництво смартфонів Pixel у В'єтнамі - ЗМІ
|Велика Британія визнає злочином створення інтимних дипфейків без згоди
|У твердотілих батареях знайдено новий електроліт, який знижує вартість без втрати характеристик
|В Україні стартував 5G — де саме запустили мережу