Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Держбюджет-2026 до другого читання: основні параметри
Зміни до другого читання
Бюджет зберіг головні пріоритети, визначені під час подання проєкту:
До другого читання збільшено видатки на резервний фонд на 19 млрд гривень. Заплановане поетапне підвищення: зарплат педагогічних та науково-педагогічних працівників, придбання пасажирських вагонів, на реалізацію житлової політики держави, на компенсацію майнових втрат суб'єктів господарювання через військові ризики - 1 млрд гривень.
На облаштування безпечних умов у дитсадочках також додатково передбачено 1 млрд гривень.
За словами міністра Фінансів Сергія Марченка, в процесі розгляду в Бюджетному комітеті було вирішено зберегти 64% ПДФО в місцевих бюджетах для того, щоб ці кошти були спрямування на компенсацію вирішення різниці тарифів та компенсацію цієї різниці.
Дефіцит бюджету
Граничний обсяг дефіциту збільшено майже на 6 млрд гривень - до 1,9 трлн гривень. Рівень дефіциту: 18,5% ВВП.
Основні напрями видатків:
1. Сектор безпеки й оборони
Загальний обсяг - 2 трлн 806 млрд гривень (27,2% ВВП). Зокрема, 2 трлн 495 млрд гривень - загальний фонд; 281 млрд гривень спеціальний фонд; 30 млрд гривень - державні гарантії.
2. Освіта
50% зростання зарплат для освітян збережено. Крім того, до другого читання на забезпечення цього напрямку додатково спрямували 4,8 млрд гривень.
Передбачено поетапне зростання заробітних плат з 1 січня та 1 вересня 2026 року зазначена сума буде складати до 30 тисяч гривень.
Зараз розрахунки ще йдуть. Попередньо, це буде залежати від того, яке рішення прийме уряд. За розрахунками Мінфіну, це дозволить в середньому збільшити заробітну плату вчителя до 10 тисяч гривень щомісяця.
Додаткові напрямки:
3. Соціальна підтримка
Загальний обсяг - майже 470 млрд гривень.
Основне:
Підвищення одноразової виплати при народженні дитини з 10 до 50 тисяч гривень.
Збільшення допомоги за доглядом за дитиною - до 7 тисяч гривень.
Інші соцвидатки:
4. Ветеранська політика
Загальний обсяг - 19 млрд гривень (що на 6,3 млрд гривень більше за бюджет-2025).
Ключові статті:
5. Охорона здоровʼя
Загальний обсяг - майже 260 млрд гривень (+ майже 39 млрд гривень до бюджету-2025).
Основні програми:
Програма медичних гарантій - 192 млрд гривень.
Централізована закупівля ліків - понад 17 млрд гривень.
Національний скринінг (програма чекапів для осіб віком 40+) - 10 млрд гривень.
Публічні інвестпроєкти у медицині - 19 млрд гривень
6. Підтримка економіки та бізнесу
Загальний обсяг - 52 млрд гривень (+ 1,3 млрд гривень до першого читання).
Зокрема, це і збереження програми компенсації кредитів за програмою 5-7-9%.
Через Фонд розвитку підприємництва - 18 млрд гривень та забезпечення житлом громадян "єОселя" - 17 морд гривень. Активні програми бізнесу, гранти, індустріальні парки тощо - близько 5 млрд гривень.
7. Аграрний сектор
Агропромисловий комплекс - понад 14 млрд гривень + 4,5 млрд гривень до 2025 року. Сюди входить підтримка фермерів, гуманітарне розмінування тощо.
Марченко наголосив, що Україні потрібно згенерувати додатково більш як 45 млрд доларів США від міжнародних партнерів у 2026 році.
Бюджет-2026 за сценарієм війни
Зазначимо, що ще за першого читання законопроєкт про держбюджет передбачав видатки на рівні близько 4,8 трлн гривень, що на 415 млрд більше, ніж у проєкті бюджету на 2025 рік.
Бюджет підготовлений за сценарієм 2, який передбачає, що війна триватиме весь 2026 рік.
Після першого читання його дохідна частина: 2,83 трлн гривень (на 18,8% більше, ніж у 2025 році). Дефіцит - на рівні 18,4% ВВП.
Потреба у зовнішньому фінансуванні: 2 трлн 79 млрд гривень.
Особливістю бюджету-2026 є підвищення соціальних стандартів, заморожених у 2025 році. Зокрема, планується підвищення мінімальної заробітної плати.
Інфляція наступного року, виходячи з підсумків першого читання, може досягти 9,9%, а прожитковий мінімум - зрости до 3209 гривень.
У бюджет закладено і середній прогноз курсу: для долара - 45,7 гривні, для євро - 49,4 гривні.
Держбюджет не ухвалили вчасно
Народні депутати від "Слуги народу" не могли домовитися щодо ухвалення бюджету-2026 у другому читанні саме 2 грудня.
За інформацією джерел РБК-Україна у фракції СН, питання бюджету не погоджене через значні розбіжності між нардепами. Частина парламентарів підтримувала проект, тоді як інші висували власні умови.
Одні вимагали продовження перезавантаження у владі загалом, хтось - лише у правоохоронних органах, а хтось виступав за додаткові бюджетні правки.
Також депутати висловлювали обурення тим, що уряд не врахував пропозиції щодо збільшення фінансування для війська та вчителів.
Важливість для нової програми МВФ
Напередодні очільниця уряду Юлія Свириденко підкреслила, що швидке ухвалення бюджету є необхідним для затвердження нової програми кредитування МВФ для України.
Представники Міжнародного валютного фонду очікували, що Рада проголосує за державний бюджет не пізніше 2 грудня.
