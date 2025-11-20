Фінансові новини
- |
- 20.11.25
- |
- 22:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
21:05 20.11.2025 |
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією в Києві у четвер домовився про швидке обговорення та укладання "мирної угоди", розробку якої ініціювали США.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного американського посадовця.
За словами співрозмовника Axios, Зеленський у четвер зустрівся з міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом, який передав йому проєкт "мирного плану", підготовленого адміністрацією Трампа.
Американський посадовець додав, що Зеленський і Дрісколл "домовилися про агресивний графік підписання".
Видання також вказує, що для американського міністра доручення обговорити "мирний план" в Україні стало несподіванкою, оскільки делегація на чолі з ним мала попередньо зосередитись на військовій співпраці Києва та Вашингтона.
За словами іншого американського посадовця, з яким поспілкувався Axios, Білий дім попросив Дрісколла допомогти "розпочати переговори" із Зеленським від імені посланця США Стіва Віткоффа і державного секретаря Марко Рубіо.
В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.
За даними численних ЗМІ, план передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.
Американські посадовці непублічно сказали, що деякі частини "мирного плану" США для України, які обговорюються у медіа, не остаточні і "майже напевно" будуть змінені.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський та Макрон підписали декларацію щодо посилення оборони України
|Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новокуйбишевського НПЗ у РФ у неділю, 16 листопада
|Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ у РФ у ніч проти 15 листопада
|Запущено серійне виробництво українських дронів-перехоплювачів «шахедів» Octopus
|Кабмін виділив 1,6 мільярда на «Нацкешбек» за рахунок підтримки постраждалих від війни громад
|Зеленський виключив зі складу РНБО міністрів Галущенка та Гринчук після викриття корупції в енергетиці
Бізнес
|Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні
|Microsoft відбилася від найбільшої в історії DDoS-атаки потужністю 15,7 Тб/c
|Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США
|Єврокомісія почала розслідування діяльності хмарних сервісів Amazon, Microsoft
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
|X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення