Фінансові новини

"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
08:30 18.11.2025 |
Державне бюро розслідувань (ДБР) України порушило два кримінальні провадження щодо ймовірних фактів хабарництва та перевищення повноважень співробітниками відомства. Підставою стала операція антикорупційних органів України у сфері енергетики, повідомив у понеділок, 17 листопада, керівник управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток на засіданні тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки.
"Ми одразу відреагували на інформацію, яка була оголошена прокурором під час обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи. За ініціативи директора ДБР ми зібрали матеріали і передали до Головного слідчого управління ДБР і 14 листопада порушили два кримінальні провадження за фактами можливого отримання неправомірної вигоди з боку працівників ДБР, а також за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень", - цитує правоохоронця "Укрінформ".
За його словами, ДБР уже направило запит до НАБУ з метою отримання дозволу на проведення слідчих дій стосовно фігурантів "М" і "Б". Наразі жоден зі співробітників ДБР не відсторонений від виконання службових повноважень, додав Чобіток.
У пресслужбі ДБР уточнили, що слідчі перевіряють інформацію, оприлюднену медіа, зокрема щодо можливого отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань і можливого тиску на окремих посадовців.
